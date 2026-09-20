Copa Davis: Argentina venció a Turquía por 3 a 1 y se clasificó a los Qualifiers 2027

La Selección Argentina de Tenis se recuperó con autoridad y aseguró su continuidad en la máxima categoría de la Copa Davis. Con una sólida actuación general en los puntos individuales, el equipo argentino derrotó 3-1 a Turquía en la serie disputada en Neuquén y garantizó su lugar en las Qualifiers 2027, logrando una necesitada reivindicación tras la derrota sufrida frente a Corea del Sur en febrero.

Luego de un sábado exitoso, con dos grandes victorias de Francisco Cerúndolo y del platense Thiago Tirante, la serie sumó una dosis de incertidumbre durante el encuentro de dobles: la dupla integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayó por un doble 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel, lo que le permitió al conjunto visitante descontar en el historial y mantener con vida sus esperanzas.

Con la serie 2-1 y la responsabilidad de liquidar la eliminatoria, Cerúndolo saltó a la cancha para asumir el cuarto punto frente a Mert Alkaya. El tenista argentino no dio margen a la sorpresa y desplegó un nivel arrollador desde el primer game. Imponiendo la potencia de su derecha y lastimando con devoluciones profundas, el porteño le quebró el saque al turco de entrada y consolidó rápidamente un 2-0. Tras dos nuevos quiebres en el quinto y séptimo juego, el tenista porteño abrochó el primer parcial por un cómodo 6-1.

El segundo set acentuó el dominio argentino. Ante un rival completamente desbordado y acumulando errores no forzados desde el fondo de la pista, el N°23 del mundo mantuvo el pie en el acelerador. Con turnos de servicio impecables y tres quiebres consecutivos, cerró la historia con un rotundo 6-0 para desatar el festejo argentino y certificar el pasaje a las Qualifiers del próximo año.