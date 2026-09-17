Copa Davis: conformidad con la superficie de la cancha

El equipo argentino de Copa Davis se mostró por demás conforme con la superficie del Estadio Ruca Che de Neuquén, de cara al duelo contra Turquía, que se disputará entre el próximo sábado y domingo. “La cancha está en unas condiciones impecables”, explicó el capitán nacional, Javier Frana al finalizar el último turno de entrenamiento.

A propósito, Frana también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa el equipo durante estos primeros días de trabajo en la patagonia. “Tiene una buena calidad, no tiene imperfecciones y de a poco le estamos tomando la mano a la reacción del pique, Con los días, la cancha se va estabilizando y uno se va adaptando y las sensaciones van mejorando”, sostuvo el capitán del equipo argentino.

El escenario elegido para la serie fue montado sobre una estructura de madera especialmente preparada para la ocasión por la empresa española GreenSet. Presenta una velocidad intermedia, nivel 3 de acuerdo con la clasificación de World Tennis, y cuenta con características similares a las utilizadas en algunos de los principales escenarios del circuito profesional.

Frana también destacó la presencia de Juan Manuel La Serna como sparring del equipo argentino y valoró su predisposición para acompañar al seleccionado antes de viajar a Rosario, donde disputará los Juegos Suramericanos.

El capitán resaltó además la importancia de contar con un jugador zurdo durante la preparación, teniendo en cuenta que Turquía cuenta con un tenista de esas características, y consideró que esta experiencia le permitirá al catamarqueño conocer de cerca cómo se vive una serie de Copa Davis.

Por su parte, Mariano Navone, quien disputará su primera serie como local, habló sobre lo que significa para él ser uno de los protagonistas de este regreso al país luego de dos años y medio sin jugar de local.“Todos estamos muy contentos de jugar de local en Neuquén, seguramente será en un estadio muy ruidoso por todo el público local y ojalá que se caiga la cancha. Yo vi toda mi vida la Copa Davis en el Parque Roca y siempre soñé con alguna vez ser uno de esos jugadores y ver que el estadio explote”.

Con respecto a las condiciones del escenario, Navone sostuvo que “la cancha está muy bien, la pelota, el pique y la velocidad nos gustó mucho. Obviamente, jugar en un estadio así cerrado con estas condiciones se asemeja un poco a los indoor de Europa”.

Todo hace indicar que el segundo singlista del equipo argentino de la serie frente a Turquía sería precisamente Mariano Navone, ya que el número uno de los individuales lo tendría asegurado Francisco Cerúndolo, la raqueta principal de nuestro país.

En el caso de Thiago Tirante sería relegado por Javier Frana al tercer singlista del conjunto nacional. El tenista platense viene de realizar una gran gira por la superficie dura de norteamérica y para la consideración de muchos es el mejor tenista argentino del momento como consecuencia de su potente saque y drive.

Además, existió controversia debido a la no convocatoria de Tomás Etcheverry para esta serie contra Turquía teniendo en cuenta que es el segundo tenista mejor ubicado en el ranking de la ATP. El platense ya se encuentra preparándose para la gira por el continente asíatico.

El sorteo oficial, que determinará el orden de los partidos, se realizará mañana, a partir de las 11. La serie comenzará el sábado, desde las 12, con los dos encuentros de singles; mientras que el domingo, a partir de las 11, se disputarán el partido de dobles y los dos singles restantes (el último en caso de ser necesario).