Copa Davis: donde manda capitán, no manda marinero

Thiago Tirante se quedaría afuera de los singles del equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Turquía, en el Estadio Ruca Che de la provincia de Neuquén. El sorteo de la serie se llevará a cabo hoy, desde las 11:45, en el Centro de Convenciones Domuyo; mientras que se pondrá en marcha mañana con los dos partidos de individuales.

Si bien no se confirmó el equipo, de acuerdo a la información que viene manejando este medio, el capitán argentino respetaría en principio el orden del ranking ATP de los jugadores para conformar a los singles por lo menos en lo que se refiere a la primera jornada estarían jugando Francisco Cerundo (23) y Mariano Navone (45).

Cerúndolo es la raqueta número de este momento según el escalafón mundial, que sigue siendo encabezado por el italiano Jannik Sinner; mientras que la opción de Navone sería porque es un tenista que tiene mayor regularidad en su juego frente a rivales como los turcos que están lejos de la clasificación y aparecen cerca del puesto 300 del ranking.

En lo que respecta a Thiago Tirante (52) fue uno de los llamados “héroes de Busan”, que tomó la decisión de ir a jugar frente a Corea del Sur, cuando los principales jugadores argentinos se negaron a participar de dicha serie por la cercanía de la apertura de la gira de polvo de ladrillo de nuestro continente.

Por tal motivo, el platense Tirante, que hizo su debut contra los coreanos, tendría que tener un reconocimiento de parte de Francia para jugar el singles; aunque como dice el dicho: “donde manda capitán, no manda marinero”.

A todo esto, Frana dejó afuera del equipo para esta convocatoria al otro tenista platense, Tomás Etcheverry (31). Es cierto que Tomy no fue a Busan, pero como ya lo demostró es un jugador “copero” en otras series de la Davis como por ejemplo llegará a las finales del año pasado del torneo por equipo más prestigioso del tenis. Aunque por ahí quedó alguna rispidez entre ambas partes. Además ya se encuentra en Shanghai a la espera de arrancar la gira por el continente asiático.

Después del entrenamiento de la jornada de ayer, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ofrecieron una conferencia de prensa donde el platense dejó una reflexión sobre lo que significó su primera experiencia en Copa Davis. “Busán me marcó bastante en mi carrera. Más allá de esa derrota, pude sacar muchísimas cosas positivas. Me hizo crecer mucho como persona y como jugador. Me ayudó a tomar responsabilidades y terminar de madurar”, remarcó el platense.

“Después de ese momento -prosiguió diciendo Tirante- empecé a disfrutar mucho más el estar en una cancha, en una gira o en un entrenamiento, y le di un enfoque diferente al tenis y a la vida. A veces es difícil parar la pelota, mirar dónde estás y ver las cosas que venís logrando. Hace falta ver lo privilegiado que es uno; hace falta un abrazo o una caricia al alma, y creo que esa serie fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida”, cerró.