Corinthians cayó ante Flamengo con suplentes y llega golpeado a la revancha con Estudiantes

A días de recibir a Estudiantes por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Corinthians sufrió un duro tropezón en el plano local. Con una formación alternativa para cuidar a sus principales figuras, el conjunto de San Pablo cayó 2-1 en su visita a Flamengo en el Estadio Maracaná.

La estrategia del cuerpo técnico comandado por Fernando Diniz apuntó de lleno al torneo continental, pero el resultado encendió las alarmas en el ámbito doméstico. Con este tropiezo, el Timao encadenó su quinta derrota consecutiva en el campeonato brasilero, profundizando una severa crisis de resultados en el tramo decisivo de la temporada.

La derrota ante Flamengo dejó a Corinthians estancado en los 32 puntos y en el 13.º lugar de la tabla de posiciones, ubicándose a tan solo cuatro unidades de la zona de descenso directo. La urgencia por sumar en el Brasileirao contrasta con la presión de tener que revertir o sostener la serie internacional frente al Pincha.

De esta manera, el rival de Estudiantes llegará al duelo trascendental de este miércoles con la carga psicológica de un presente irregular y la necesidad imperiosa de cambiar la imagen ante su gente en la Libertadores para evitar que el clima de tensión aumente en San Pablo.