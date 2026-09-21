Corinthians sigue en crisis tras la eliminación

La caída y despedida como local ante Estudiantes de la Copa Libertadores sigue trayendo consecuencias en el conjunto paulista, que fue recibido de espaldas por sus hinchas en el encuentro que los dirigidos por Fernando Diniz jugaron ante Fluminense por la fecha 28 del Brasileirao en el Neo Química Arena.

Una vez consumada la derrota 3-1 frente al Flu, lo que dejó al Timão a tres unidades del descenso, varios integrantes de la “torcida” corinthiana intentaron ingresar al estacionamiento del estadio con el objetivo de dañar los autos de los futbolistas del plantel de la escuadra de San Pablo.

A su vez, desde hace varios días, el foco de los cuestionamientos es Memphis Depay, que tuvo en sus pies la chance de llevar el duelo a penales, pero terminó errando su disparo. Esto, sumado a su conflicto con el club antes del arranque de la temporada, no hizo más que incrementar los reclamos de los fanáticos de Corinthians, que se expresaron contra el neerlandés tanto en el estadio tras la eliminación con el Pincha y que volvieron a repetir dichos actos en la caída con el Fluminense.

La herida abierta por el Pincha en San Pablo parece estar lejos de cerrar y sigue hundiendo en su propia crisis al conjunto paulista, que ahora pelea por no descender.

FLAMENGO DERROTÓ A BRAGANTINO Y LE SACÓ TRES PUNTOS A PALMEIRAS

El rival de Estudiantes por semifinales de Copa Libertadores, derrotó 2-1 a Bragantino en el estadio Maracaná con goles de Guillermo Varela y Pedro, mientras que sobre el final descontó Bruno Henrique en contra, para sacarle tres unidades de ventaja a su escolta Palmeiras, que empató 0-0 con Gremio. Los once del Fla, fueron: Agustín Rossi; Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl; Gonzalo Plata, De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro.