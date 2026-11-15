Correa acelera su puesta a punto para la gran final

El foco de Estudiantes ya está puesto exclusivamente en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y, mientras el plantel se prepara para retomar los entrenamientos, Joaquín Correa comenzó a trabajar por su cuenta con un objetivo claro: llegar en condiciones a la definición del sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Después de la consagración en la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina decidió otorgarle varios días de descanso al plantel. La intención fue permitir que los futbolistas recuperen energías después del desgaste físico y emocional que significó la final disputada en Córdoba, y la seguidilla de partidos. El regreso a las prácticas está previsto para mañana, cuando comenzará formalmente la preparación para el compromiso continental.

Sin embargo, el Tucu no quiso perder tiempo. El delantero, que sufrió una lesión muscular de grado dos en el bíceps de la pierna derecha, se presentó en el Country Club de City Bell para iniciar su puesta a punto. Su prioridad es evolucionar favorablemente durante los próximos días y llegar de la mejor manera posible al duelo ante el conjunto brasileño.

La situación de Correa representa una de las principales incógnitas para Medina de cara a la final. El atacante trabaja con la expectativa de poder estar, aunque su presencia desde el arranque dependerá de cómo responda la zona afectada y de su evolución física. Tanto el futbolista como el cuerpo médico y el cuerpo técnico son conscientes de que los plazos son ajustados, pero mantienen la ilusión de recuperarlo.

De todas maneras, hay una decisión que ya está tomada: más allá de cómo llegue desde lo físico, Correa viajará junto a la delegación albirroja a la capital uruguaya. El deseo del delantero es acompañar al grupo y estar disponible si las condiciones se lo permiten.

En caso de no alcanzar el nivel necesario para ser titular, la posibilidad de que sume algunos minutos también estará sujeta al desarrollo del encuentro y a las circunstancias del partido. Por ahora, el objetivo inmediato es avanzar en la recuperación y aprovechar cada jornada de trabajo.

Con el plantel enfocado en Palmeiras y una final que puede marcar la historia reciente del club, Estudiantes sigue de cerca la evolución del Tucu Correa ya puso primera en su carrera contra el tiempo.

CASTRO APUNTA A SER TITULAR

En la previa a la definición de la Supercopa, el volante sufrió una molestia muscular que le impidió ser titular. Sin embargo, pese a no estar al cien en lo físico, sumó minutos. Por eso, el objetivo de Medina es que en estas dos semanas que restan antes de la final con Palmeiras, el futbolista pueda recuperarse en su totalidad para ser de la partida en Montevideo.