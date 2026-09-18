Correa lesionado y a la espera de los resultados

“Me desgarré”, expresó Joaquín Correa a la corrida en zona mixta mientras se dirigía —con dificultades para caminar— hacia el micro que trasladaría al plantel rumbo al hotel. La frase del delantero generó preocupación en Estudiantes, aunque todavía no existe un diagnóstico confirmado. El futbolista se realizó estudios médicos para determinar el grado de la lesión y ahora todo el Mundo Estudiantes aguarda los resultados, que permitirán conocer si efectivamente se trata de un desgarro y, en ese caso, cuál sería el tiempo estimado de recuperación.

El Tucu debió ser reemplazado a los 19 minutos del complemento en el partido disputado en San Pablo. La lesión se produjo cuando trasladaba la pelota en ofensiva y sintió un tirón en el isquiotibial izquierdo. Inmediatamente se llevó la mano hacia la zona afectada y sus gestos de dolor hicieron evidente que no estaba en condiciones de continuar dentro del campo de juego. En su lugar ingresó el juvenil Fabricio Pérez.

La preocupación se instaló rápidamente en el Mundo Estudiantes, aunque por el momento la incertidumbre es total respecto del alcance de la lesión. La expresión de Correa al salir del estadio marcó una primera impresión, pero no alcanza para establecer un diagnóstico. Por eso, los estudios realizados serán determinantes para saber qué ocurrió exactamente con el isquiotibial izquierdo y, sobre todo, cuánto tiempo deberá permanecer alejado de las canchas.

La escena, de todos modos, encendió las alarmas en un momento particularmente exigente para el equipo. Estudiantes acaba de conseguir una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y tiene por delante una serie de compromisos importantes, entre ellos una final y un partido decisivo por la Copa Argentina. En ese contexto, cualquier lesión muscular adquiere una relevancia especial, más aún cuando afecta a un futbolista de la jerarquía de Correa.

De mínima, si se confirma una lesión muscular que le demande recuperación, el delantero no podrá estar en la final del sábado 26 frente a Central por la Supercopa Internacional. Tampoco llegaría al partido de cuartos de final de la Copa Argentina contra Platense, programado para el miércoles 1 de octubre. A esos encuentros se sumarían los compromisos correspondientes al campeonato, aunque en ese sentido la extensa fecha FIFA podría favorecer su recuperación.

Pero todo dependerá del diagnóstico definitivo. Por ahora, no hay certezas sobre el grado de la lesión ni un plazo establecido para su regreso. Los estudios serán los que determinen si se trata efectivamente de un desgarro, como manifestó el propio futbolista en caliente, o de una lesión de menor consideración.

En Estudiantes, entonces, la espera pasa por conocer los resultados médicos. El cuerpo técnico deberá aguardar esa información antes de proyectar cuándo podrá volver a contar con Correa y cómo reorganizar el ataque para los partidos que se vienen.

La preocupación está instalada, pero también la cautela. La imagen del delantero retirándose con dificultades para caminar y su propia referencia a un posible desgarro no son alentadoras, aunque todavía falta la confirmación médica.