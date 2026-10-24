Correa llevó tranquilidad y esperan su evolución

La prematura salida de Joaquín Correa a los 38 minutos del primer tiempo, en la semifinal ante Flamengo en el estadio Maracaná, encendió las alarmas en el mundo Estudiantes. Con un calendario ajustado entre los compromisos que restan del Torneo Clausura y la final de la Copa Libertadores en Montevideo, la preocupación por el estado físico del delantero no tardó en aparecer.

Sin embargo, los primeros indicios llevaron tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas. El Tucu sufrió un golpe que le provocó un hematoma y le impidió continuar en el partido, pero no se habría resentido de la lesión muscular que lo había marginado anteriormente.

Cabe recordar que Correa había sufrido una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo durante el encuentro ante Corinthians, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por ese motivo, su salida en el Maracaná generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una recaída.

De esta manera, el delantero será evaluado en el entrenamiento de mañana por el cuerpo técnico, que analizará su evolución y determinará si podrá estar disponible para los próximos compromisos de Estudiantes. Con la final continental en el horizonte, su recuperación será seguida de cerca por Alexander Medina, que buscará contar con todas las alternativas posibles en un tramo decisivo de la temporada.

“Este era mi sueño, Se lo dije a Guido”

Tras la gran clasificación de Estudiantes a la gran final del 28 de noviembre en Montevideo, Joaquín Correa fue consultado por este medio acerca de si imaginaba este regreso, volver al Club de sus amores y disputar el último partido de la cita máxima del continente.

En este sentido, con una sonrisa cargada de emociones, el Tucu confesó: “Este es mi sueño, se lo dije a Guido cuando estuvimos de vacaciones. Cumplimos el objetivo. Ahora vamos por el título”.