Luego de tres semanas de recuperación, tras confirmarse el desgarro, Joaquín Correa tuvo la posibilidad de disputar la final de la Copa Libertadores. No pudo hacerlo desde el arranque, como era su intención, pero sumó algunos minutos en el cierre del encuentro ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

El Tucu aceleró los tiempos de recuperación con el objetivo de llegar en condiciones a la definición en Montevideo. Sin embargo, tanto Alexander Medina como el cuerpo técnico consideraron que todavía no estaba en óptimas condiciones futbolísticas para integrar el equipo titular.

Durante los últimos entrenamientos, el delantero había comenzado a trabajar a la par de sus compañeros, una señal positiva que alimentó las versiones sobre una posible participación más prolongada. Incluso, en la previa, se especuló con que podía ingresar para disputar al menos media hora de juego.

Finalmente, Correa entró a los 41 minutos del segundo tiempo, en reemplazo del pibe de Chascomús, Joaquín Tobio Burgos. De esa manera, tuvo su oportunidad en la final, aunque apenas contó con un puñado de minutos para intentar cambiar el desarrollo del partido, más allá que alguna que otra corrida. Tuvo solamente los 4 minutos finales del tiempo reglamentario más los 8 que adicionó el venezolano Valenzuela.

Sobre que fueron pocos minutos, le tocó ingresar cuando Palmeiras ya había bajado la persiana y casi no se jugaba en el Centenario. Entre las interrupciones, la impotencia pincha y algo de tiempo que pudo hacer el arquero brasileño, a Correa se le esfumaron esos 12 minutos finales del partido. El poco tiempo en el campo del juego no le permitió desplegar todo su potencial, pero sí cerrar su participación en la campaña continental de Estudiantes.

La ausencia del Tucu conspiró contra las posibilidades futbolísticas del equipo de Medina, que perdió un socio para Tiago Palacios en la generación de juego. Muy recostado sobre la derecha en el 5-4-1, Palacios no tuvo el protagonismo que el equipo le exigía para inquietar al Verdao.