Costa y Battaglia podrían volver ante San Lorenzo

Los defensores Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia entrenaron ayer a la par del grupo en Boca Predio y se perfilan para volver en el equipo dirigido por el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

El defensor y el mediocampista, devenido en zaguero, sumaron minutos en el ensayo futbolístico previo al clásico de mañana ante San Lorenzo, un partido clave para un “Xeneize” con alta exigencia por la triple competencia.

Battaglia volvió a hacer fútbol tras la operación del 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho, lesión que lo dejó fuera toda la temporada y aunque encara una etapa final de reacondicionamiento físico, su regreso es inminente.

Costa, por su parte, superó un desgarro en el isquiotibial y una pubalgia sufrida a fines de agosto en el empate contra Racing, por lo que completó tres semanas de baja y estaría listo para regresar.

En la práctica, Arruabarrena probó un equipo alternativo con Leandro Brey al arco (quien atajará ante Racing por la citación de Álvaro Montero a su selección), acompañado por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa.

En la mitad de la cancha jugaron Santiago Ascacibar, Battaglia y Milton Delgado, mientras que la delantera la formaron Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

Sin embargo, si la condición física del plantel lo permite, la intención prioritaria del DT para los próximos compromisos es repetir el once titular que logró la clasificación en San Pablo.

los puntos que necesita para clasificar a la copa de 2027

Mientras sueña en grande en la Copa Sudamericana, Boca piensa a futuro y no puede perder de vista la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el gran objetivo que se le presenta a Rodolfo Arruabarrena junto a la necesidad de “salir campeones de algo” (según el propio entrenador).

La tabla anual es la principal alternativa que tiene el Xeneize para jugar otra vez la máxima competencia internacional y está en carrera, pero deberá hacer los deberes en el cierre del año.

La última victoria 3-1 ante Central Córdoba subió al elenco de la Ribera al cuarto puesto de la general, a apenas un punto de distancia de Vélez, que está tercero y es quien en este momento se estaría quedando con el último de los tres cupos directos que otorga esta vía. Ahora bien: ¿qué necesitaría?

Tomando como referencia el año pasado, parámetro similar al tratarse del mismo formato, Argentinos clasificó tercero en la tabla anual con 57 puntos.

Entonces, en 2026, también se podría predecir que para meterse en la Libertadores 2027 Boca necesitaría -como mínimo- 57 unidades para llegar al 60% de los puntos en juego, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

Costa y Battaglia estarían en la lista de convocados e irían al banco de suplentes