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El club pidió cautela

Crece la expectativa por la venta de entradas

se espera una gran movilización

Por Redacción

La expectativa por la venta de entradas para la gran final de la Copa Libertadores en Montevideo se incrementa día a día. Es por eso, que ante los malos entendidos y posibles fake news, Estudiantes lanzó un nuevo comunicado en redes sociales para bajar la espuma.

Ante la proliferación de ofertas engañosas y la ansiedad por asegurar un lugar en el Estadio Centenario, la comisión directiva del Pincha solicitó cautela y orden a su masa social. En este sentido, la Institución remarcaron la importancia de aguardar la información formal antes de realizar cualquier tipo de reserva o compra de tickets a través de intermediarios no autorizados. “El Club Estudiantes de La Plata solicita a sus socios, socias e hinchas aguardar la comunicación oficial de nuestra institución respecto de la venta de entradas para la final de la Copa CONMEBOL Libertadores del próximo 28 de noviembre, en Montevideo”, señalaron.

Siguiendo esta misma línea, añadieron que “se informará oportunamente las fechas, modalidad de venta, plataforma y valores correspondientes a través de sus canales oficiales”.

Por otro lado, como ya informó este diario en su edición anterior, Estudiantes adelantó que en los próximos días podría haber novedades con respecto al traslado, donde el Club volverá a facilitar viajes hacia Monetevideo. Si bien la Institución no dio mayores novedades, se espera una movilización multitudinaria hacia la capital uruguaya el próximo 28 de noviembre.

Por su parte, el tema del hospedaje sigue siendo uno de los mayores problemas para los hinchas de Estudiantes. Es que todavía la ocupación hotelera continúa completa, y los simpatizantes aguardan novedades para conseguir donde hospedarse durante fines del mes próximo.

La expectativa para la definición de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario es total. No obstante, Estudiantes sigue manteniendo cautela y transmitiendo tranquilidad para evitar problemas futuros. En los próximos días, el Club notificará todo por sus vías de comunicación.

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