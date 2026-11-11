Creevy, Ciudadano Ilustre bonaerense

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires a Agustín Creevy, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 14.622, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y sus significativas contribuciones al rugby nacional e internacional, así como por ser un ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso para los jóvenes deportistas.

Creevy (41 años), nació en La Plata. Se formó en el Club San Luis para después tener una destacada actuación en el rugby internacional. Fue capitán de Los Pumas y el 5 de agosto de 2023 se convirtió en el primer jugador argentino de rugby en alcanzar los 100 partidos con la selección nacional.