Cristiano marcó y se acerca a los mil

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo redes en el fútbol de Arabia Saudita. En este caso, la víctima fue el Al Faisaly, a quien el Al Nassr derrotó 3-1 como visitante para convertirse en líder de la Liga Profesional Saudí.

El ex Manchester United y Real Madrid, aportó el segundo para poner el transitorio 2-0 para su equipo con un gol de cabeza tras un centro de su compatriota Joao Félix y de esta forma llegó a los 982 goles en su carrera, con 1343 partidos disputados. En consecuencia, quedó a nada más que dieciocho goles de lograr una marca histórica, como son los 1000 goles. El luso ya es el jugador con más goles en la historia, de llegar a los mil gritos, se convertiría en el primero de la historia en hacerlo en partidos oficiales.

El surgido de la cantera de Sporting Lisboa, luego de lo que fue su conflicto con el DT de la Selección de Portugal, volvió con todo con ese objetivo entre ceja y ceja para seguir marcando una era que estuvo dominada por Lionel Messi y él. De hecho, el segundo detrás del nacido en Madeira, es el propio argentino, que lleva 936 goles oficiales y también aspira a poder llegar antes de su retiro a la extraordinaria cifra de 1000 goles en su carrera.

De esta manera, pese al paso de los años, Cristiano Ronaldo se mantiene inoxidable y sigue con el arco entre ceja y ceja para quedar, aún más, en los libros de la historia del fútbol al lograr una marca de gritos nunca antes de vista y que habla de su calidad como futbolista.