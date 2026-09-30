Cristiano Ronaldo abandonó el campamento de entrenamiento de Portugal el miércoles, horas después de que el técnico Jorge Jesus dijo que el astro delantero no sería titular en el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones el jueves.

Ronaldo dijo que "a su debido tiempo" le "dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones" detrás de su salida. "Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la federación portuguesa de fútbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional", dijo en Instagram, y añadió que siempre se ha "dedicado" al equipo.

Jesus había dicho en la conferencia de prensa previa al partido que no tenía previsto poner de titular a Ronaldo, pero descartó la idea de que hubiera una disputa entre ambos.

Dijo que todos los jugadores saben que el entrenador toma las decisiones, y que Ronaldo le comentó que acataría cualquier elección que él haga.

El técnico añadió que "las reglas son las mismas para todos" y que Gonçalo Ramos sería titular en punta contra Dinamarca si todo salía según lo previsto.

"No sé qué va a pasar en el partido", dijo Jesus. "Si necesitamos que él (Ronaldo) juegue (en algún momento), jugará. Si no, no lo hará".

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino con 146 goles y en busca del hito de 1.000 goles en su carrera, no jugó el domingo en la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega. Desde entonces no ha entrenado con el resto del grupo, lo que desató rumores generalizados sobre una posible disputa con Jesus.

Jesus, quien trabajó con Ronaldo durante aproximadamente un año en Arabia Saudí, dijo que el jugador no se negó a entrenar después de haber sido dejado en el banquillo.

"Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no hubo ningún problema", dijo Jesus. "Yo soy quien toma las decisiones y todo el mundo lo sabe".

Jesus reconoció que le había dicho a Ronaldo que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión debido a las circunstancias del partido.

Dijo que fue un error enviar a Ronaldo a calentar durante tanto tiempo y luego no utilizarlo. Jesus añadió que "cualquier jugador" se molestaría por eso. Pero Jesus no se disculpó por decirle a Ronaldo que probablemente jugaría.

"Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador", dijo Jesus. "Ningún jugador tomará jamás una decisión por mí", Jesus dijo, sin embargo, que alguien con la estatura de Ronaldo merecía un tipo diferente de atención por parte de los entrenadores "por su carrera e historia en el fútbol".

Jesus, quien asumió el mando del equipo tras sustituir a Roberto Martínez después del Mundial, dijo que terminó estando "obligado" a tener una reunión con Ronaldo por el ruido creado en Portugal sobre la situación.

Pero sostuvo que no había ningún "caso Ronaldo" del que hablar y que no había nada que resolver entre él y el jugador porque no había nada malo.

Jesus dijo que era normal que el presidente de la federación, Pedro Proença, también se reuniera con ambos.

"Tuvimos que hablar los tres, pero yo ya había hablado con Chris y el presidente no tenía que resolver nada porque no había nada que resolver", dijo Jesus.

Ronaldo fue titular en la victoria 1-0 de Portugal sobre Gales el jueves pasado, pero fue sustituido en el minuto 67. El martes, publicó en Instagram una foto de él con la camiseta acompañada por la bandera del país y un emoji de corazón.

Portugal lidera el Grupo A4 de la Liga de Naciones con seis puntos en dos partidos, tres puntos más que Dinamarca y Noruega. Gales es último sin puntos. Portugal también recibe a Noruega el domingo.