Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick y quedó a solo 15 goles de alcanzar los 1.000 en su carrera

Cristiano Ronaldo alcanzó ayer los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3 en la Liga de Arabia Saudí). El astro portugués fue galardonado el miércoles pasado con el Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T. Ballon d’Or of All Time), por el que ganó en 2008, cuando jugaba en el Manchester United, imponiéndose al que consiguió Lionel Messi en la temporada 2012.

El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los 1.000.

El delantero luso acumulaba dos partidos sin celebrar un gol. En 180 minutos frente al Neom y el Al Faysaly, no sumó ningún tanto a una cuenta que ya alcanza los 985 gritos en toda su carrera. Sólo quince goles separan a Cristiano, de 41 años, de los 1.000, su obsesión