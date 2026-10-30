Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick y quedó a solo 15 goles de alcanzar los 1.000 en su carrera

Por Redacción

Cristiano Ronaldo alcanzó ayer los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3 en la Liga de Arabia Saudí). El astro portugués fue galardonado el miércoles pasado con el Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T. Ballon d’Or of All Time), por el que ganó en 2008, cuando jugaba en el Manchester United, imponiéndose al que consiguió Lionel Messi en la temporada 2012.

El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los 1.000.

El delantero luso acumulaba dos partidos sin celebrar un gol. En 180 minutos frente al Neom y el Al Faysaly, no sumó ningún tanto a una cuenta que ya alcanza los 985 gritos en toda su carrera. Sólo quince goles separan a Cristiano, de 41 años, de los 1.000, su obsesión

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?