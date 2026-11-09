Cronograma para la venta de pasajes a Montevideo

De cara a la final de la Copa Libertadores, Estudiantes puso en marcha una iniciativa para facilitar el traslado de sus hinchas a Montevideo. Con la intención de reducir el impacto económico que implica viajar al exterior, el club cubrirá el 70% del valor del pasaje de micro. De esta manera, los socios y socias podrán acceder al viaje de ida y vuelta por un costo de $50.000 por persona.

La venta de los lugares comenzará este jueves 12 de noviembre, a partir de las 10, y se realizará exclusivamente de manera digital, a través de la aplicación UNO.

El primer período de venta se extenderá el jueves 12, de 10 a 18, y estará destinado a los socios que cuenten con más de 400 puntos. En el caso de los socios del interior, podrán acceder al canje quienes superen los 300 puntos.

La segunda ventana se habilitará el viernes 13, también de 10 a 18. En esa instancia podrán adquirir su lugar los socios que tengan menos de 399 puntos, mientras que para los del interior estará disponible para quienes cuenten con menos de 299.

Por último, el sábado 14 se abrirá una venta general, siempre y cuando todavía queden lugares disponibles en los micros que pondrá a disposición la institución.

La delegación de micros albirrojos partirá desde el estadio UNO rumbo a Montevideo el viernes 27 de noviembre. El horario de salida será confirmado de acuerdo con la coordinación establecida con los organismos de seguridad. Los vehículos realizarán el trayecto de manera directa, sin paradas intermedias, y emprenderán el regreso a La Plata una vez finalizado el encuentro.

Desde el club aclararon que el servicio contempla únicamente el traslado. Por lo tanto, cada socio deberá gestionar por separado su entrada al estadio, mediante los canales oficiales habilitados por la Conmebol.

Además, será responsabilidad de cada pasajero contar con DNI o pasaporte vigente para realizar los trámites migratorios correspondientes al ingreso a Uruguay.