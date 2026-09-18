Cuarto partido al hilo con los mismos once

El Más Monumental será escenario este sábado del partido que sostendrán River y Huracán en el que buscará conseguir otra victoria tras imponerse sucesivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

En pos de mantener este andar, Leonardo Ponzio tiene en mente apostar por el mismo equipo titular por cuarto partido consecutivo, algo que no pasa en el Millonario desde hace más de diez años, durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo.

Con Santiago Beltrán bajo palos; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en defensa; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván ocupando el centro del campo; Thiago Almada como enganche y Ángel Correa y Sebastián Driussi compartiendo la punta, el once de Leonardo Ponzio comienza a salir de memoria y a establecerse tras la cadena de triunfos.

La última vez que esto había ocurrido en Núñez fue entre agosto y septiembre de 2016, cuando el Muñeco Gallardo confío en los mismos nombres para medirse con Independiente Santa fue por la ida y la vuelta de la Recopa Sudamericana y para cruzarse con Banfield y Talleres por el Torneo doméstico.

En esa ocasión, los elegidos por Gallardo eran Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco; Ponzio (en ese entonces capitán), Ignacio Fernández, Andrés D’Alessandro, Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Driussi, único en repetir en ambas alineaciones. River se consagró campeón de la Recopa tras empatar en Colombia sin goles y llevarse la vuelta por 2-1, goleó 4-1 al Taladro y venció por la mínima a la “T”.

Sin la chancee de levantar un campeonato, el León, que pasó de la cancha al banco, podría superar a su “maestro” en efectividad en caso de ganarle al Globo.

Se trataría de apenas la tercera vez en el siglo XXI que River se pararía cuatro veces seguidas con los mismos futbolistas, el primer antecedente data del año 2011, cuando Matías Almeyda hizo lo mismo en el arranque de la Primera Nacional.