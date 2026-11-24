Después de la excelente campaña que realizó en la fase regular, merecía la valorada satisfacción que disfrutará durante toda la semana.

Gimnasia, soportando la matriz de angustia y ansiedad que lo ha acompañado en varias instancias, terminó ganando por una amplia diferencia, pero sólo los que observaron el partido completo saben con claridad todo lo que le costó quedarse con el premio de pasar a cuartos de final.

El Lobo pegó cuatro hermosos alaridos, aunque no jugó bien. El balance entre defensa y ataque sembró dudas. El mediocampo (y no por Mateo Seoane precisamente) mostró a los auténticos baluartes de lo que terminó siendo un lunes muy feliz.

Es lógico, el repaso de sus errores aparecerá en su verdadera dimensión luego del mérito que encierra todo lo que tiene: Volvió a ganar (fue el quinto éxito consecutivo), estiró su racha invicta, está clasificado a la Copa Sudamericana y es uno de los ocho que tiene derecho a soñar con alcanzar el trofeo del Clausura. La campaña que viene realizando bajo la conducción de Ariel Pereyra es el principal sostén de un entusiasmo que continúa trepando en la emotividad de sus hinchas.

Ratificando el perfil de sus virtudes, y la manifiesta entidad de las carencias que lo preocupan, consigue avanzar para que el país futbolero lo observe como protagonista de una instancia privilegiada.

tratar de ser menos permeable sigue siendo su gran obligación

Cuando bajen los decibeles de euforia y la autocrítica adquiera un rol protagónico en la intimidad del grupo de trabajo, el repaso de su manera de defender le demandará un notable salto de eficacia.

Fue demasiado permeable porque Alexis Steimbach jugó como para perder el puesto (situación que no ocurrirá porque Bautista Barros Schelotto está fuera de competencia) y, en menor medida, también falló mucho un hombre muy regular como ha sido Pedro Silva Torrejón.

Capítulo aparte para los zagueros: inseguros en la complementación de tareas y superados varias veces en el uno contra uno.

Miramón brilló con una tarea notable y esta vez le arrebató el primer lugar del podio al otro Nacho

Conti falló demasiado y lo ayudó que Ramírez decidió no expulsarlo cuando cometió la infracción del segundo penal.

Harlen Castillo, que pese a sus movimientos e intervenciones poco ortodoxas se ha ganado la simpatía popular, no debió involucrarse en el episodio final. Su expulsión fue evitable y ahora volverá a darle la titularidad a Nelson Insfrán.

un tractor en la mitad de la cancha de fantástica eficacia

Ignacio Miramón jugó su mejor partido desde que volvió a vestirse de azul y blanco. Hizo un gol memorable, gestó el primer impacto gracias a su conducción lúcida y ambiciosa, y fue el hombre que mejor marcó a los rivales quitándoles la pelota. Su admirable despliegue, brutal por la energía desbordante, no consiguió contagiar a sus compañeros, pero sí a los hinchas que no pararon de aplaudir sus intervenciones.

Cuidar y recuperar físicamente a los “Nachos”, levantar mucho el nivel en toda la defensa y evaluar si Chelo Torres (casi ausente) merece seguir de titular, son la tareas a realizar mientras disfruta el legítimo protagonismo que supo ganar.