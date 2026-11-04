¿Cuidar a Nacho o apostar por la Libertadores?

Gimnasia ya aseguró -al menos- el tercer puesto en su grupo del Clausura y abrochó la clasificación a la Copa Sudamericana, pero quiere más. La ilusión es meterse en la Libertadores, pero la victoria de Independiente Rivadavia sobre Banfield achicó bastante sus posibilidades de acceso a la principal competencia internacional.

Hoy Boca y Argentinos mandan en la tabla anual con 60 puntos, Rosario Central es el escolta (59) y luego vienen Vélez e Independiente Rivadavia (56), Instituto y Gimnasia (54). Clasifican el campeón de la temporada y los dos que le siguen en la tabla, pero si Boca gana la Sudamericana y el campeón del Clausura es uno de los primeros tres de la acumulada, pueden surgir dos plazas más. La dificultad para el Lobo es que quedó dos puntos abajo del Fortín y de los mendocinos, además de tener peor diferencia de gol que la Gloria.

El Lobo debería ganarle a Belgrano y esperar que Instituto no derrote a Newell’s, además de caídas de Vélez en Santa Fe ante Unión y de la Lepra mendocina en el clásico ante Gimnasia. No es imposible, pero es una combinación difícil porque la diferencia de gol tampoco ayuda al conjunto tripero.

En ese contexto, la presencia de Ignacio Fernández con cuatro amarillas en el compromiso ante el Pirata es una apuesta de riesgo: el Lobo podría perderlo para el partido de octavos de final y las chances de esperar por una clasificación a la Libertadores no son altas. Es por eso que la práctica de fútbol de ayer por la mañana en Abasto abrió la puerta a la titularidad de Nicolás Barros Schelotto.

Si bien fue solo un ensayo y las definiciones llegarán recién hoy, Ariel Pereyra dispuso el ingreso del Heredero en reemplazo de Nacho Fernández. Barros Schelotto no juega como titular desde el empate 2-2 con Banfield del 19 de setiembre, cuando reemplazó a Ignacio Miramón, suspendido por cinco amarillas.

Si esta variante se concreta para la formación inicial, ¿estará el capitán albiazul en el banco de relevos? El otro futbolista con cuatro amarillas acumuladas es Mateo Seoane, quein conservó su lugar en el entrenamiento. La cuenta de tarjetas amarillas se reseteará desde octavos de final en adelante, por lo que superar el partido ante Belgrano garantiza presencias en el tramo final del certamen.

Además, Gimnasia tendrá una variante obligada, ya que debe buscarle reemplazante a Alexis Steimbach, expulsado ante Estudiantes de Río Cuarto. El ensayo de ayer tuvo a Pablo Aguiar en el lateral, tal cual sucedió en su ingreso ante la roja del “Ruso”. Aguiar es volante central pero desde la pretemporada en Rusia ha tenido participaciones en ese lugar de la cancha. El competidor del juvenil es Renzo Giampaoli, un central volcado a la derecha para aportar más solidez en la marca pero escaso juego ofensivo. Cabe destacar que Bautista Barros Schelotto no podrá jugar hasta el año próximo tras haber sido operado de lesiones en ambos hombros.

Por otra parte, Pedro Silva Torrejón arrastra una sobrecarga en isquiotibiales y está en duda su presencia como titular. Si se decide cuidarlo, Matías Melluso volverá a jugar en el lateral izquierdo albiazul.

Los once titulares de la práctica de ayer fueron Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. Igualmente, recién tras el repaso de la pelota quieta Ariel Pereyra definirá el equipo titular para jugar contra el Celeste, campeón vigente de la Liga Profesional tras su título en el Apertura.

Quien no estaría para este encuentro es Agustín Colazo, quien más allá de haber hecho ya algunos trabajos con el grupo hoy cumple 21 días desde su lesión muscular. El delantero que llegó de Unión será preservado para los octavos de final.