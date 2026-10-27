El central del Atlético de Madrid, Cristian “Cuti” Romero, habló sobre la derrota en la final del Mundial 2026 contra España, de la cual confesó que llegó “con lo justo” y explicó por qué pidió el cambio: “Jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”.

Por otra parte, también opinó sobre las polémicas conspiraciones que se hicieron virales en redes sociales sobre que en el último partido de la competencia “algo raro” había pasado, ya que se vio una Argentina diferente a lo que se tenía acostumbrado en cuanto al juego, según señalaban en internet. A lo que “Cuti” señaló que no se siente enojado ni insultado, pero aclaró: “Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas; nosotros llegamos con lo justo”.

En una entrevista brindada en las tribunas del Riyadh Air Metropolitano, el central del “Colchonero” que comparte equipo con Julián Álvarez, el cual dirige el argentino Diego “Cholo” Simeone, aclaró varios cuestionamientos que circulaban en redes sociales sobre el rendimiento de la Selección argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 que se organizó en Estados Unidos, Canadá y México, donde España se quedó con el título por 1-0 con gol de Ferran Torres en tiempo extra.

Principalmente, Romero aclaró y reveló detalles sobre cuando pidió el cambio en el mencionado partido: “Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles que hasta el día de hoy lo tengo; no pude entrenar casi nada en los días previos a la final, llegué con lo justo, jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”, y agregó cómo se sintió al tener que salir de un duelo de esa magnitud: “En ese momento ya te da bronca entrar condicionado, pero uno no puede decir que no a un partido con esa importancia, uno siempre quiere estar, no podés decir que no; obviamente que si no puedo, paro a nadie, doy un paso al costado, dejo a un compañero que esté mucho mejor”.

En cuestión de ese mismo encuentro, opinó sobre las dudas que corrían en internet sobre el rendimiento del conjunto nacional y un posible “arreglo de partido” para que España salga campeona: “Se habla muchas cosas sobre la final, en redes sociales, alguno dice una boludez que se hace viral”, y aclaró lo que realmente pasó: “Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas, nosotros llegamos muy justos, en sí todo el torneo nos costó desde lo físico, tuvimos muchos jugadores que llegamos con lo justo, uno era yo, pero no me enojo porque mientras esté tranquilo por mi forma de ser y haber dado todo hasta el último minuto estoy bien”.

Por último dejó a su candidato para que tome la camiseta número “10” que dejó el astro argentino y último capitán, Lionel Messi, la cual todavía no tiene un nuevo dueño: “Le haría a un costado un mural en la AFA y listo, pero no se puede” y agregó quién se la merece y por qué: “Se la daría a Julián Álvarez, cada uno tendrá su candidato, pero lo veo con ese perfil de humildad, familiero, buen chico; la condición la tiene, tenemos jugadores muy importantes en la Selección para llevarla, creo que le gustaría llevar la 10, aunque siempre me dijo que quiere seguir con la suya”.