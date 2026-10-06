Daniil Medvedev: víctima de su propia impotencia

Estaba todo encaminado para que Novak Djokovic siga con su extraordinaria racha en el ATP 500 de Beijing, que le permitiera acceder a una nueva final del torneo chino. El serbio le ganaba a Daniil Medvedev 7-5 y 5-3 (15-15 con el saque), cuando en ese tramo del partido se vivió un momento incalificable y fuera del propio contexto del match que se estaba disputando en el Diamond Court.

El ruso no llegó a la pelota, que se transformó en punto para el serbio. Medvedev, víctima de su propia impotencia le dio un raquetazo a la bola que le dio en la cara a un espectador que se encontraba en la primera fila de las gradas. Se escuchó un grito. Todo se detuvo. Esa persona que se encontraba observando el partido se tomó la cara y después se retiró del estadio con sensibles muestras de dolor; mientras que toda la atención se concentraba en ese sector.

Medvedev observa al espectador que se encontraba en la tribuna que daba a sus espaldas. El umpire del partido, el sueco Mohamed Lahyani se bajó de la silla y se dirigió al lugar. Enseguida convocó al supervisor del evento. Hubo un diálogo entre los tres protagonistas y se decidió la descalificación del tenista ruso, número cinco del mundo, por “conducta indebida”. A todo esto, Djokovic del otro lado de la red aguarda una definición. El serbio fue convocado por el árbitro principal y junto a los dos jugadores comunicó formalmente la determinación. Se dieron la mano. El serbio festejó con el público; mientras que el moscovita se retiraba de la cancha con su bolso y con signos de impotencia que se reflejaban en su propio rostro.

Hay que recordar que Djokovic también vivió una situación similar en el US Open de 2020. El 6 de septiembre, cuando el tenista serbio se estaba enfrentando en los octavos de final del Grand Slam al español Pablo Carreño Busta. Tras perder su servicio y quedar abajo 5-6 en el primer set, Djokovic mostró su frustración y lanzó una pelota hacia atrás sin mirar. El impacto dio directamente en la garganta de una de las jueces de línea, que dio muestras de un fuerte dolor. Tras deliberar, la organización con el árbitro principal tomó la decisión de descalificarlo.

Además del trago amargo, Medvedev sufrirá consecuencias fuera de la cancha serán devastadoras para la billetera y la ubicación del tenista ruso en el ranking ATP. Por haber infringido gravemente el reglamento del circuito profesional sufrirá la quita automática de los 219.295 dólares que había cosechado en concepto de premios en China, al mismo tiempo que perderá los 200 puntos obtenidos por llegar a esta instancia. A esto se le sumará un expediente disciplinario abierto que podría derivar en multas monetarias todavía más abultadas.

“Fue un accidente total. Como pueden ver, no le pegué a la pelota con rabia. De hecho, suelo hacer muchas cosas malas, pero maltratar la pelota no es lo mío”, sostuvo Medvedev en la zona mixta. Según explicó su intención era evitar que la pelota saliera de la cancha después de que volviera hacia él. “Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, agregó el ruso, quien también se mostró preocupado por el estado del espectador. “Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”, agregó acongojado.

Por su parte, Djokovic expresó al respecto del hecho que “estoy un tanto conmocionado. Lamento lo ocurrido para la persona, que no tenga algo grave y también siento lástima por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente al ser descalificado en un partido”, recalcó.

En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, Djokovic se mantiene invicto en el torneo, donde ha ganado los 33 partidos que disputó con lo que buscará su séptimo título cuando hoy desde las 8 (hora argentina) se mida contra el australiano Alex De Minaur. A todo esto, el serbio buscará la primera conquista de la actual temporada. La última fue el pasado mes de noviembre al ganar el ATP 250 de Grecia.