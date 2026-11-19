Los Pumas sumarán un nuevo hecho histórico en su gira por el continente europeo. El próximo sábado, en el Stade de France, tendrán por primera vez una jueza mujer como árbitra principal. Será la escocesa Hollie Davidson, que fue designada para dirigir el test match frente al seleccionado francés.

La terna arbitral se completará con Matthew Carley y Sam Grove-White como asistentes; mientras que Mike Adamson estará a cargo del TMO.

La designación representa otro paso en la carrera ascendente de Davidson, una de las juezas con mayor proyección dentro de World Rugby y protagonista de varios hitos en el rugby internacional durante los últimos años.

Aunque será su estreno con Los Pumas, Davidson ya dirigió a un seleccionado nacional argentino. Fue en el Mundial M20 de 2023, cuando tuvo a su cargo el encuentro en el que Los Pumitas cayeron 20 a 0 frente a Georgia.

Ahora le llegará el turno de debutar con el equipo mayor en uno de los escenarios más emblemáticos del rugby mundial.

Nacida en Aboyne, Escocia, Davidson comenzó vinculada al rugby como jugadora. Se desempeñó como medio scrum en Murrayfield Wanderers y Edinburgh University, y también representó a su país en la categoría M20 entre 2010 y 2012.

Su paso al arbitraje llegó en 2015 dentro de la Scottish Rugby Union, donde inició una carrera que no tardó en romper barreras. Fue la primera mujer contratada a tiempo completo como árbitra por la unión escocesa y, desde entonces, acumuló una serie de designaciones históricas.

En marzo de 2021 dirigió su primer partido profesional masculino, entre Munster y Benetton. Un año después estuvo al frente del clásico escocés entre Glasgow y Edinburgh, otro paso importante en su crecimiento dentro del circuito profesional.

El partido entre Los Pumas y Francia se jugará el sábado, desde las 17:10 (hora argentina).