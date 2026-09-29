De Arrascaeta se lesionó con Uruguay y es baja en el Fla

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que fue convocado por Diego Forlán para disputar los amistosos por fecha FIFA con el seleccionado charrúa, sufrió la fractura de su muñeca izquierda en el duelo que la Celeste disputó y ganó 4-1 ayer ante la Selección de Corea del Sur, en una jugada donde el mediocampista de Flamengo resbaló cuando trasladaba la pelota y cayó con todo el peso sobre su brazo izquierdo.

Desde el Mengão, confirmaron que será baja y deberá ser operado, con lo cual es muy probable que sea baja en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores del jueves 15 de octubre en UNO y habrá que ver si podrá ser tenido en consideración para la revancha.