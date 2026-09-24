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De La Plata a Santiago del Estero: así será el cronograma de Estudiantes para jugar la Supercopa Internacional

Por Redacción

La final por la Supercopa Internacional está cada vez más cerca de jugarse y Estudiantes define los últimos detalles de cara al encuentro ante Rosario Central en Santiago del Estero, donde estará en juego un nuevo título.

El cronograma de viaje del Pincha comenzará este viernes a las 10.30 cuando se traslade al Aeropuerto Jorge Newbery para tomar el vuelo que lo depositará en el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés, ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.

Una vez arribado al territorio santiagueño, la comitiva del León se alojará en el Hotel Hilton como sucedió en diciembre del año pasado cuando Estudiantes disputó la final del Torneo Clausura ante Racing en el estadio Madre de Ciudades.

La actividad del Pincha continuará durante a la tarde cuando el equipo realizará el último entrenamiento antes de enfrentar al Canalla. En ese sentido, será la práctica final para ajustar los detalles de cara al encuentro que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades.

Finalmente, a las 20.15, llegará el momento de cumplir con uno de los compromisos protocolares de la definición por la Supercopa Internacional. El defensor central Leandro González Pirez será el representante del Pincha en la conferencia de prensa previa organizada por la Liga Profesional.

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