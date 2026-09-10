Debut de Jalil Elías y Tobio Burgos al límite

Jalil Elías tuvo su debut con la camiseta de Estudiantes en el partido de anoche frente a Corinthians, en el primer juego de la llave de Cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Por su parte, Joaquín Tobio Burgos no terminó completo en lo físico el partido.

Tras no ser tenido en cuenta en el duelo anterior frente a Vélez, el entrenador pincha, Alexander Medina decidió que el ex San Lorenzo sume sus primeros minutos en la noche de copa

El Turco ingresó en el epílogo del juego. A los 86’ por un Ezequiel Piovi que empezó a sentir la seguidilla de partidos, sumado a que estaba al borde de la suspensión si recibía una tarjeta amarilla. El ex Tigre y San Lorenzo tuvo pocas intervenciones, ya con un equipo albirrojo volcado al ataque y buscando jugar a la segunda pelota para que le llegue alguna chance a Guido Carrillo y Joaquín Correa.

Por otra parte, Tomás Palacios por decisión del cuerpo técnico terminó quedando afuera del banco de suplentes y se apunta a que pueda volver al equipo para el duelo de la semana que viene en el Neo Química Arena, la casa del conjunto corinthiano, cuando el Pincha se juegue el todo por el todo para ir en busca de romper el maleficio de los cuartos de final y tras varias participaciones volver a meterse en una semifinal continental. Habrá que ver, si estando en condiciones Santiago Núñez y Leandro González Pirez, el DT uruguayo no decide poner al defensor pampeano en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que tendrá la baja obligada por haber llegado al límite de amonestaciones de Gastón Benedetti.

A su vez, un nombre que volvió a tener rodaje entre los once es Fabricio Pérez que tuvo su chance a los 61’ y saltó al campo de juego de Uno en reemplazo de un exhausto Baltasar Rodríguez, que tras el encuentro que fue derrota ante Sarmiento en Junín, no volvió a tener acción en los partidos siguientes, sumado a que durante estos días el Botafogo vino a buscarlo para llevárselo a préstamo con cargo y opción de compra, algo que tras algunas horas de análisis fue descartado desde la secretaría técnica albirroja.

Así, en una noche que terminó de una forma que no se esperaba por la manera en que comenzó con el gol tempranero de Alexis Castro, se dio el debut de quien vino para ser rueda de auxilio cuando no le toque a estar a Ezequiel Piovi, un nombre fundamental en la mitad de la cancha pincharrata. Pensando en Platense y el duelo por el Torneo Clausura, habrá que ver en las próximas horas si el futbolista proveniente de Tigre no suma lo que serían sus primeros minutos como titular desde el arranque, cuando el Pincha reciba al Calamar el próximo sábado en Uno por la novena fecha del certamen local, donde el León ira en busca de la recuperación en el campeonato para llegar con el ánimo encumbrado a la revancha del miércoles frente a Corinthians, donde se jugará la parada más importante hasta ahora del 2026.

El turco Jalil Elías sumó sus primeros minutos con la camiseta del Pincha. Ingresó por PIovi

IMPREVISTO EN LA PREVIA

A horas del inicio del partido, y cuando el plantel de Estudiantes se disponía a partir desde el Country Club City Bell rumbo al Estadio UNO, el micro que debía trasladar a la delegación sufrió un desperfecto mecánico. Como consecuencia, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico debieron dirigirse al Jorge Luis Hirschi en vehículos particulares, ante la posibilidad de que el reemplazo del ómnibus demorara cerca de una hora. En total, la comitiva albirroja se trasladó en nueve autos para llegar al recinto de 1 y 57.