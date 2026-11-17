Horacio Zeballos y Marcel Granollers comenzaron con una sonrisa su participación en el ATP Finals 2026. El argentino y el español superaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4 en el arranque del Grupo Mark Woodforde. Así dieron el primer paso en su objetivo de conquistar por primera vez el torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada.

El encuentro se disputó en el Inalpi Arena de Turín y se resolvió en una hora y 19 minutos. El triunfo tuvo el sabor de la revancha para Zeballos y Granollers, ya que los rivales eran los mismos que los habían eliminado en la fase de grupos de la edición anterior. En noviembre de 2025, Bolelli y Vavassori se habían impuesto por 7-6 (4) y 6-4.

Granollers y Zeballos mostraron eficacia en los momentos decisivos. Consiguieron los tres quiebres que tuvieron a disposición y administraron la ventaja en ambos parciales para cerrar el encuentro sin necesidad de un desempate. La pareja italiana, quinta preclasificada, no encontró respuestas para revertir la desventaja y terminó cediendo en sets corridos.

La siguiente estación de Zeballos y Granollers en Turín será ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, segundos preclasificados. Luego enfrentarán a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, campeones de la edición 2024. Cada pareja juega tres encuentros y las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Por su parte, Carlos Alcaraz (2) debutó en la presente edición de singles del ATP Finals con un cómodo triunfo sobre el estadounidense Frances Tiafoe (7).

Alcaraz, quien viene de quedarse con el título en el Masters 1000 de París, se impuso por 6-2 y 6-2 luego de solo una hora y 19 minutos de juego.

El español que con solo 23 años ya ganó siete títulos de Grand Slam tuvo un comienzo arrollador, quedándose con el saque de su rival en dos ocasiones para tomar una ventaja de 4-0. Así fue como, luego de mantener sus siguientes turnos de servicio, se quedó con la primera manga con un contundente 6-2.

En el segundo parcial Alcaraz volvió a quebrarle el saque a Tiafoe en dos ocasiones, para finalmente quedarse con un sólido triunfo que lo afianza entre los candidatos a quedarse con el título en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

La próxima presentación para Alcaraz será mañana, cuando se enfrente con el ruso Daniil Medvedev (4), mientras que Tiafoe se medirá con el italiano Flavio Cobolli (5).