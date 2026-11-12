Decepción, bronca y unas pocas alegrías

El fútbol es un negocio y las finales son para los que tienen dinero, en su gran mayoría. O para los que tienen contactos. Ese fue el sentimiento de muchísimos hinchas de Estudiantes cuando a las 17:05 minutos ya ingresaban a la página de Conmebol con intenciones de comprar alguna de las plateas que se ponían a la venta. Cinco minutos, en algunos casos menos, duró el expendio de remanentes de boletos para las dos parcialidades.

Todo comenzó minutos antes de las 17, cuando miles de hinchas, socios y algunos curiosos se sentaron frente a una computadora para conseguir un ticket que los dejara entrar a la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

Previo registro con mail y datos personales, los usuarios a través de la página de Conmebol buscaron comprar una entrada como socios o hinchas. Tuvieron que esperar que les llegara a su casilla de correo el código de inicio. En algunos casos tardó más de cinco minutos, una eternidad para el nivel de ansiedad.

Con el código pudieron entrar al sitio específico y entonces la fila los mandó a la cola con el número 17.549, 14.362 o 5.190... No importó el número porque los que entraron de inmediato se encontraron con el sector ya en color gris, es decir agotado. Y a quienes les figuraba en color violeta intebtaron -en vano- comprar una platea pero no pudieron.

Hubo casos excepcionales, claro. Un millar de hinchas pudo conseguir un ticket pero en todos los casos con problemas. O bien les dejaba cargar una sola entrada en lugar de las cuatro permitidas o les mostraba algún error a la hora de seleccionar el sector.

Fueron pocos los que terminaron la jornada con la satisfacción de poder conseguir su entrada, mientras la reventa ofrefre localidades por más de mil dólares. El fútbol es un negocio y otra vez quedó en evidencia.

Mucha bronca en las redes sociales y decepción en familias que tendrán que viajar sin todos sus integrantes. Familias que estarán partidas: unos en Montevideo y otros en La Plata. La venta fue siempre un misterio que solo les arrojó un final feliz a los socios con mil puntos. Muchos otros se quedaron masticando bronca.