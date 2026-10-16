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Partidazo en varela

Defensa busca bajar de la punta a Instituto

Por Redacción

En el estadio Estadio Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia recibe a Instituto, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Halcón buscará destronar a la Gloria de la cima de la Zona A del campeonato y así afirmarse en zona de clasificaciòn para los Playoffs.

Dos de los mejores equipos del torneo,por actualidad y rendimiento, se verán las caras en un partido prometededor, en donde ambos buscarán cumpl.ir con su objetivo.

El Halcón, segundo en el Grupo A, tiene la chance de saltar a la punta, en caso de ganar, a tres fechas del cierre de la fase regular.

Mientras que Instituto, el puntero de la zona, sabe que un buen resultado en Florencio Varela lo consolidará aún más al frente de las posiciones.

Habrá en cancha un duelo de estilos. Defensa, con su habitual juego ofensivo, chocará contra uns Instituto bien firme en todas sus líneas, que sabe pegar en los momentos justos.

Defensa y Justicia llega tras vencer 2-0 a Unión, enel estadio 15 de Abril. Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez fueron los autores de los goles, que terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa, quién no podrá estar en el duelo ante Instituto.

El Halcón marcha como único escolta de la Zona A del Torneo Clausura a tan solo dos puntos del cuadro cordobés, que marcha como único líder.

Por su parte, Instituto llega tras empatar 2-2 frente a Boca, y previamente haber goleado a Independiente 4-1 en el estadio Libertadores de América. La Gloria buscará mantenerse en la cima de la Zona A del campeonato ante su principal perseguidor.

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