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Defensa le dio otro flor de cachetazo a San Lorenzo

X (@ClubDefensayJus)

Por Redacción

Defensa y Justicia no tuvo demasiados problemas y goleó 3 a 0 a San Lorenzo, en el estadio Norberto Tomaghello. El Halcón se impuso gracias a los goles de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona, todos en el primer tiempo.

De esta manera, Defensa quedó como escolta del Grupo A con 21 unidades, a cuatro del líder Instituto. En tanto, el “Ciclón” se ubica sexto con 11 puntos, a cinco de entrar a la zona de playoffs.

EXPLOTARON LOS HINCHAS

San Lorenzo sufrió una dura derrota en Florencio Varela y la gente no ocultó su malestar con la dirigencia por el mal momento que atraviesa el equipo conducido por Rubén Insúa.

El Ciclón sufrió los tres goles en la primera etapa, cantaron contra los jugadores y en el entretiempo apuntaron a los dirigentes, resguardados por la policía en otro sector del estadio.

El “que se vayan todos” sonó fuerte en Florencio Varela, mientras que los dirigentes fueron insultados. Uno de los presentes en el estadio fue el presidente, Marcelo Culotta.

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