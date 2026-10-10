Defensa volvió a ganar y sigue en ascenso

Defensa y Justicia sigue su marcha triunfal en el torneo Clausura. Anoche derrotó 2-0 a Unión como visitante y quedó prácticamente clasificado a los octavos de final. El equipo de Julio Vaccaro es uno de los tantos equipos sorpresa en este segundo semestre,

El “Halcón” de Varela sacó una rápida e implacable ventaja sobre el cierre de la primera mitad gracias a los goles de Juan Manuel Gutiérrez (43’ 1T) y César Pérez Maldonado (45’ 1T). Con este resultado el equipo dirigido por Julio Vaccari trepó a los primeros puestos del campeonato, mientras que el “Tatengue” sumó su cuarta derrota consecutiva en el certamen.

En el segundo tiempo los dirigidos por Leonardo Madelón buscaron de todas formas llegar al descuento pero mostraron su mal presente en este tramo del año al punto de poner en duda a su entrenador que empezó a ser cuestionado por los hinchas. Mientras que Defensa está casi clasificado, el Tatengue tiene comprometida su presencia en los playoffs y del mismo modo su competencia internacional en 2027.