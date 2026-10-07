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Estudiantes vs Flamengo | Definieron la terna arbitral para la ida de la semifinal de la Copa Libertadores

La Conmebol designó a autoridades de Paraguay para el choque copero en UNO. El árbitro trae un buen recuerdo reciente para el conjunto albirrojo

Por Redacción

El escenario quedó conformado para el primer cruce de semifinales frente a Flamengo. El duelo de ida entre Estudiantes y la escuadra brasileña se disputará el jueves 15 de octubre a las 21.30 en el estadio UNO. Para completar el panorama de este trascendental choque, la Confederación Sudamericana de Fútbol designó a las autoridades.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez impartirá justicia como juez principal. El profesional contará con Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar como asistentes, con Blas Romero como cuarto árbitro. En el VAR estará Ulises Mereles, mientras que en el AVAR estarán Eduardo Britos y Carlos Benitez.

Benítez cuenta con una vasta trayectoria en su país y a nivel internacional, con actividad ininterrumpida desde el año 2015 y presencia en la nómina de la FIFA desde 2019. Su currículum incluye participaciones en la Copa América 2024 y en la reciente Copa del Mundo 2026.

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