Estudiantes vs Flamengo | Definieron la terna arbitral para la ida de la semifinal de la Copa Libertadores

El escenario quedó conformado para el primer cruce de semifinales frente a Flamengo. El duelo de ida entre Estudiantes y la escuadra brasileña se disputará el jueves 15 de octubre a las 21.30 en el estadio UNO. Para completar el panorama de este trascendental choque, la Confederación Sudamericana de Fútbol designó a las autoridades.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez impartirá justicia como juez principal. El profesional contará con Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar como asistentes, con Blas Romero como cuarto árbitro. En el VAR estará Ulises Mereles, mientras que en el AVAR estarán Eduardo Britos y Carlos Benitez.

Benítez cuenta con una vasta trayectoria en su país y a nivel internacional, con actividad ininterrumpida desde el año 2015 y presencia en la nómina de la FIFA desde 2019. Su currículum incluye participaciones en la Copa América 2024 y en la reciente Copa del Mundo 2026.