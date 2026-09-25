Del éxito en Toluca al desafío con Gimnasia

Pablo Morant, asistente técnico del Antonio “Turco” Mohamed en Toluca de México, se sumará a la coordinación juvenil de Gimnasia a partir de la próxima temporada, como coordinador general. Actualmente el cargo lo ocupa Gabriel Perrone.

“Gimnasia es segunda casa. Si me llaman armo el bolso y voy”, confesó hace un tiempo el Cachi en declaraciones radiales, al ser consultado sobre la posibilidad de sumarse al Lobo.

Finalmente, el sueño del chubutense se hizo realidad. Pese a que está atravesando un gran momento en el conjunto azteca, el ex defensor de Gimnasia se prepara para tomar un nuevo rol en el Club de sus amores.

Por su parte, desde su llegada a los Diablos Rojos junto al Turco en la conducción técnica, el Toluca se hizo de cinco títulos en dos años. El último en obtener fue la Leagues Cup, a principio de mes tras vencer 2-0 a Monterrey.

abonó parte de los sueldos a los trabajadores de utedyc

En la jornada de ayer, la dirigencia de Gimnasia logró destrabar el conflicto salarial que mantiene con sus trabajadores, donde elevaron una propuesta de regularización de pagos.

Según la información a la accedió este medio, la Institución ya abonó un 35% de los salarios, se comprometió a depositar un 15% adicional durante el transcurso de ayer, y estimó la cancelación total del saldo adeudado para antes del próximo 7 de octubre.