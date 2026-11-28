En la ceremonia previa a la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, el DJ uruguayo Diego Maciel hizo sonar uno de los himnos más característicos de la tribuna albirroja: el clásico basado en “Se parece más a ti”, del grupo de cumbia Jambao.

La elección no pasó inadvertida entre los miles de hinchas pincharratas presentes en Montevideo, que rápidamente acompañaron desde las gradas la melodía que forma parte del repertorio habitual en cada presentación del equipo.

Cantada por la hinchada de Estudiantes, la versión tribunera toma la base musical de “Se parece más a ti” para darle forma a un estribillo que resume el aliento y la ilusión copera del pueblo albirrojo: “Vamos Pincharrata, ponga huevo León. Los pibes te alientan, tienen una ilusión. En todas las canchas, la Banda te aguanta, con el corazón, se merece ser campeón”.

El show de apertura en Montevideo

Para la definición continental en el Centenario, la organización apostó por un set de Diego Maciel (31 años, oriundo de Montevideo y con más de 15 años de trayectoria en el formato Open Format) pensado para equilibrar el protagonismo de ambas parcialidades antes del pitazo inicial.

Aunque en la previa habían circulado nombres de bandas identificadas con La Plata como Virus o Estelares, además de referencias a Andrés Calamaro o La Vela Puerca, finalmente el set del DJ funcionó como puente directo con la tribuna al incluir la cumbia que los hinchas de Estudiantes adoptaron como bandera.