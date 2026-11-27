Boca atraviesa por su mejor momento futbolístico. Después de ganar la Anual y la Copa Sudamericana, la apuesta por ganar todo lo que tiene por delante va en aumento.

Después de dejar en el camino a Independiente Rivadavia, al que venció 2-0 con un fútbol de alto vuelo, el equipo de Vasco Arruarabbena ya se enfocó en su próximo compromiso por los cuartos de final del Clausura: Gimnasia.

Por cómo viene el equipo se da por descontado que los habituales titulares, a pesar del poco descanso que tiene entre partido y partido, estarán disponibles para jugar el domingo a las 20:30, en la Bombonera, por el pase a semifinales.

Sin embargo, para este compromiso, el volante Milton Delgado, el socio ideal de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, podría tomarse un descanso, ya que en el último partido ante la Lepra mendocina, pidió el cambio debido a un fuerte golpe en la rodilla izquierda (no es la que se había esguinzado previo a la final con Atlético Minero, sino la otra).

¿Cuál es el panorama? Los estudios determinaron que fue solo un golpe que le produjo dolor e inflamación en la zona y que lo complica para entrenarse con normalidad. La idea del cuerpo técnico es resguardarlo para la final de la Copa Argentina ante Platense, para evitar un mal mayor. Hay un mesurado optimismo respecto a su presencia en Santiago del Estero. Y en especial contra Gimnasia, pero es casi seguro que dejará su lugar.

Tampoco es seguro la particupación del Ruso Ascacibar, aunque solo arrastra una sobrecarga en el isquiotibial. Por esa razón, ocupó el banco de suplentes ante los mendocinos.

De todos modos, la presencia del ex jugador de Estudiantes no está garantizada, pese a que el deseo del jugador es podre formar parte del equipo.

Menos positivo es el escenario de Alarcón, justamente quien lo reemplazó a los 37 minutos del primer tiempo. A menos de 15´ de su ingreso, el chileno se puso en cuclillas, se llevó las manos a la cara y no pudo contener el llanto ante la lesión muscular. Los estudios determinaron quesufrió un desgarro en el aductor.