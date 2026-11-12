Demanda en la FIFA contra el Rojo por el pase de Abaldo

A pocas semanas de que Independiente cambie de Comisión Directiva (las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre) cayó una nueva demanda por la compra de Matías Abaldo.

El Rojo había llegado a un acuerdo con Defensor Sporting para hacerse definitivamente del extremo uruguayo por tres millones de dólares en tres cuotas, pero no cumplió con el primer pago. El club charrúa fue a FIFA para reclamar que el club de Avellaneda no pagó nada de la primera cuota de un millón de dólares por lo que se cayó el acuerdo y ahora, El Tuerto le reclama la totalidad del pase e intereses.

En el último mercado de pases, la dirigencia de Independiente decidió hacer uso de la opción de compra por el 80% de la ficha del futbolista.

En el primer semestre había sido de los más punzantes del equipo aportando con goles y asistencias, lo que fue determinante para que el club decidiera que se quedara.