En un duelo intenso y parejo de principio a fin, la Reserva de Estudiantes cayó 2-1 1 ante Talleres en el estadio La Boutique y quedó eliminada en los cuartos de final del Torneo Proyección Clausura 2026.

El equipo dirigido por Jonatan Schunke salió a jugar de igual a igual frente al líder de la Zona A y logró golpear primero durante la etapa inicial. Tras un arranque disputado, el Pincha encontró la apertura del marcador para adelantarse en barrio Jardín con una buena definición de Franco Basualdo.

Sin embargo, el Matador reaccionó antes del descanso. Sobre el cierre del primer tiempo, Jeremías Gallard recibió en la medialuna del área y sacó un potente remate de zurda que venció la resistencia del arquero Van der Tuin para estampar el 1-1 parcial.

En el complemento, el trámite mantuvo la paridad y ambos elencos contaron con situaciones para desnivelar, aunque el encuentro terminó definiéndose por una jugada puntual de pelota parada. Tras un tiro de esquina ejecutado al corazón del área, el arquero albirrojo calculó mal en su salida para intentar cortar el centro y dejó el balón servido para que Joaquín Salas empujara la pelota al fondo de la red, sellando el 2-1 definitivo.

A pesar de los intentos finales por alcanzar la igualdad y forzar la definición por penales, Estudiantes no logró vulnerar nuevamente la defensa cordobesa y se despidió de un certamen en el que había finalizado cuarto en la Zona B con 33 puntos. Talleres enfrentará a River.

Síntesis

Talleres (2): Santino Barbi; Gianluca Garavaglia, Joaquín Soria, Joaquín Salas, Timoteo Chamorro; Thiago Baroni, Lautaro Ortiz, Mariano Albornoz; Emilian Chiavassa, JEremías Gallard y Valentín Dávila. DT: Acosta.

Estudiantes (1): Tiziano van der Tuin Francisco Acosta, Faustino Messina, Valente Pierani, Joaquín Pereyra, Ciro Spalletta, Axel Atum, Leandro Alcaraz; Franco Domínguez Ávila, Franco Basualdo, Benjamín Sagües Barreiro. DT: Schunke.