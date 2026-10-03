Descanso y cambio de foco para Gimnasia antes del próximo desafío

Tras el juego en Mendoza ante Independiente, el plantel de Gimnasia regresa hoy a La Plata y queda liberado hasta el lunes.

El Lobo tiene un nuevo foco en la mira: el juego del próximo viernes 9 de octubre ante Atlético Tucumán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los dirigidos técnicamente por Ariel Pereyra no quieren perder terreno en ninguna de las dos tablas, tanto la de la Zona B del Clausura, como en la Anual.

Por eso, que con solo el campeonato local en juego, la mira está puesta en mantenerse entre los primeros puestos de su grupo como lo viene haciendo, con la premisa clara de acceder una vez más a los playoffs.

De esta manera, en medio del trajín de partidos que tiene por delante, el Pata y sus laderos optaron por darle al plantel dos días de descanso antes de volver a las prácticas en Estancia Chica.

El cuerpo técnico quiere que los jugadores recuperen desde lo físico, pero sobre todo desde lo mental, ya que tendrá varias pruebas de fuego antes del final de la fase regular. A su vez, este tiempo de descanso será clave para aquellos futbolistas que vienen atravesando molestias o sobrecargas musculares.

Los dirigidos técnicamente por Pereyra se reencontrarán el lunes por la mañana en el predio de Abasto para comenzar con los preparativos del duelo del próximo ante el Decano tucumano en el Bosque platense.