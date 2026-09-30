Desde su ascenso, la Lepra mendocina es una bestia negra para el Lobo

Independiente Rivadavia ascendió en octubre de 2023 y desde su regreso a Primera División (donde había jugado seis ediciones de los viejos Nacionales pero nunca logró ser parte del “elenco estable” de la máxima categoría) le ganó a Gimnasia los tres partidos disputados.

El primer choque desde el ascenso de los “Azules del Parque” fue el 30 de enero de 2024 por la segunda jornada de la Copa de la Liga. En el Bosque, la visita se impuso 3 a 2 con goles de Alex Arce, Juan Manuel Vázquez y Mauricio Asenjo. Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez marcaron los tantos del equipo dirigido por Leonardo Madelón.

Por el torneo “largo” de ese año, el 18 de julio de 2024 fue victoria de Independiente Rivadavia por 1 a 0 en el estadio Bautista Gargantini. Lautaro Ríos marcó para el local sobre el equipo dirigido por Marcelo Méndez.

El último antecedente fue en el pasado Torneo Apertura. El 15 de marzo, los mendocinos ganaron 3 a 2 en el Bosque, casi sobre el final del ciclo Zaniratto. Abrió la cuenta Enzo Martínez para el Lobo, igualó Fabrizio Sartori, Marcelo Torres puso en ventaja al tripero pero José Florentín puso el 2-2 cerca del final de la primera etapa. Si la tarde venía mal barajada, el gol en contra de Enzo Martínez a los 48 minutos del segundo tiempo sentenció la historia para el Tripero.

Hasta el ascenso de 2023, Independiente Rivadavia nunca le había ganado a Gimnasia. Ahora el historial es favorable a los mendocinos con 3 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.