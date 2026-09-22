Despedida de Messi: mensaje unánime de los jugadores

Varios jugadores que fueron convocados por el técnico de la Selección, Lionel Scaloni, comenzaron a arribar al país para disputar la extensa fecha FIFA que está estipulada desde este lunes hasta el 6 de octubre.

Los duelos a disputar serán el miércoles 30 contra Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; mientras que los otros dos serán contra Burkina Faso y Benín el 3 y 6 de octubre en el estadio Monumental de River.

Algunos de los futbolistas del plano internacional que llegaron al país fueron Agustín Giay y José “Flaco” López (Palmeiras); Facundo Medina (Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Algunos se expresaron con afecto, agradecimiento y tristeza sobre la despedida de Lionel Messi.

Tagliafico fue uno de los que describió el significado de la partida del 10, pero remarcó cómo se debe reponer el conjunto nacional: “Es duro cuando pasan estas cosas, esta es la realidad, tarde o temprano iba a pasar, hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección; pasó 20 años con el mejor jugador y hoy que no esté va a ser duro, hay que asimilarlo”.

Por su lado, Lautaro afirmó que “imaginaban” el retiro de Lionel y explicó: “Por lo que se hablaba, por lo que decía él, al final es una triste noticia, disfrutamos siempre todo lo que nos dio y el legado que nos dejó”; además le dedicó un último mensaje para Leo: “Gracias y seguramente que el partido del 6 va a ser un partido muy especial para todos, muy emocionante”.

En sus declaraciones, Mac Allister se deshizo en elogios hacia el astro rosarino: “agradecimiento, no va a haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, agradecerle por todo lo que nos hizo ganar, va a ser una jornada muy emotiva”.

El Flaco López dijo que: “Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país, nuestro fútbol, algo histórico, triste y feliz a la vez. A la final se la vive con tristeza, pero representamos hasta el final y la gente se sintió identificada y eso nos deja tranquilos.”