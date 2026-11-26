Tras once años de ausencia en la categoría competitiva, el seleccionado platense de veteranos de rugby, Plaga, protagonizó un regreso inolvidable en el Torneo Nacional de Clubes, disputado en las instalaciones del Hindú Club. Con una numerosa delegación de 61 jugadores, el equipo de la ciudad se consagró subcampeón de la Copa de Plata luego de caer en la última jugada por 7 a 5 ante Neuquén.

El camino hacia la definición estuvo marcado por la solidez defensiva y un alto nivel de juego que sorprendió a los distintos seleccionados de Argentina, Uruguay y Chile presentes en el certamen. Durante el torneo, el conjunto platense cosechó importantes victorias frente a Córdoba, Bahía Blanca y Corrientes, sufriendo únicamente una derrota en la fase previa ante Santiago del Estero.

En el encuentro decisivo por la Copa de Plata ante el combinado neuquino, Plaga dominó las acciones y sostuvo una ventaja de 5 a 0 durante prácticamente todo el partido. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el cierre del encuentro, Neuquén logró apoyar el try del empate y, tras acertar la conversión, selló el definitivo 7 a 5.

Más allá del resultado en el marcador, el regreso del seleccionado de La Plata dejó una huella en el certamen por su entrega física. El plantel atravesó el torneo con varios jugadores lesionados e incluso alguna fractura leve, supliendo las bajas con carácter y compromiso colectivo dentro de la cancha.

La jornada bajo el sol de Don Torcuato también incluyó encuentros de carácter recreativo, permitiendo que la totalidad de los integrantes de Plaga sumaran minutos y disfrutaran de la camaradería del rugby.