Destino Córdoba: dos viajes antes de jugar el partido que desvela

Estudiantes tiene entre ceja y ceja la final de la Copa Libertadores 2026, la que disputará contra Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario. No hay nada que pueda ser más importante, no hay nada que lo corra del eje. No hay otro motivo de desvelo.

Pero en el medio tendrá que viajar dos veces a Córdoba y como siempre hay motivos por los cuales luchar y sentar postura. Los puntos de pasado mañana importan del mismo modo que la copa que estará en juego seis días más tarde. Justo en el medio del “gran partido” asoman estos compromisos que si bien serán afrontados de la mejor manera tendrán la cabeza, indudablemente, en otro lado.

El sábado tendrá el primero y, a priori, el que menos importa. Tal vez no sea así, porque en dos días se jugará una parte del año que viene. Porque se gana se asegurará jugar la Copa Sudamericana 2027 sin depender ni esperar ningún resultado en el Centenario. Necesita los tres puntos para no depender de nadie y no esperar nada de otro estadio.

Claro, de su resultado dependen otros clubes y uno de ellos es Barracas Central y aquí empiezan las sospechas de todos los días en este fútbol tan manchado. Si el Guapo no empataba en el minuto 51 en la última fecha ya casi que no podía alcanzar al Pincha pero logró el 1-1 y se convirtió en uno de los rivales que lo pueden dejar de lado en caso de un traspié.

Medina va a poner un equipo competitivo pero sin arriesgar demasiado. Adentro Eric Meza, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti en defensa, el regreso de Baltasar Rodríguez en el medio y la idea de cuidar a Guido Carrillo pese a que no tiene ninguna molestia. José Sosa y Bautista Kociubinski son otros jugadores que podrían entrar en la consideración.

Luego de jugar pasado mañana en el Mario Kempes Estudiantes volverá a visitar la provincia meditarránea el próximo jueves, oportunidad en la que tendrá que enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina. Ese partido, previsto para disputarse en la cancha de Belgrano de Córdoba pondrá frente a frente a los ganadores del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina 2026.

Al jugarse dos semanas antes de la Gloria Eterna Alexander Medina tendría la chance de volver a probar en cancha un equipo competitivo. Está en juego la última estrella del año pasado y la posibilidad de sumar un título más para la cosecha. Para algunos este partido es menos importante que el de pasado mañana. Pero no hay nadie que se anime a decir que cualquiera supera al de Palmeiras. “Hasta el 28 de noviembre no se puede hablar de otra cosa”.