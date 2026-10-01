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HABRÁ SHOWS MUSICALES, ENTREGA DE PLAQUETA Y UN VIDEO EMOTIVO

Detalles de cómo será la despedida de Lionel Messi de la Selección

Preparan la despedida de Messi

Por Redacción

El capitán Lionel Messi, emblema de la Selección, se retira de la Albiceleste dentro de pocos días.

El actual futbolista del Inter Miami jugará el martes 6 de octubre el último amistoso de la fecha FIFA ante Benín, en el Estadio Monumental a las 20, y le pondrá punto final a su carrera de 21 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta celeste y blanca.

Para este partido, habrá varios eventos especiales que le pondrán color a una noche única para el rosarino, y también para los hinchas, que verán por última vez al capitán con la camiseta nacional.

El día comenzará con actividades desde temprano, porque a la tarde abrirá un Fan Fest para aquellos que no pudieron adquirir entradas para ir a la cancha. El mismo estará ubicado en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, a metros del Monumental, donde habrá shows musicales, puestos de comida, juegos, experiencias interactivas, la participación de influencers y streamers y una pantalla gigante que transmitirá el encuentro contra Benín.

A su vez, antes del pitazo inicial también habrá artistas que cantarán, pero sus nombres todavía no fueron anunciados de manera oficial. Por último, después del partido Messi recibirá una plaqueta y una camiseta especial por su recorrido, y también se espera que haya un video emotivo en la cancha.

Sin embargo, muchas otras cuestiones siguen sin ser confirmadas porque desde la AFA están esperando a que Messi llegue al país para terminar de arreglar la ceremonia completa.

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