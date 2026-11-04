El presidente de River, Stefano Di Carlo, aclaró la visión del club con respecto a quién estará al mando del plantel el próximo año, sin cerrarle las puertas a Ramón Díaz: “Esto es hasta fin de año, ahí analizaremos si es (Leonardo) Ponzio o si es otro”.

Di Carlo defendió la decisión de la dirigencia de darle el puesto de técnico al exjugador: “Él tenía la vocación de hacer esto y nosotros vemos que tiene aptitud, calidad humana y conocimiento de lo que es River, porque él estuvo en el peor y en el mejor momento de la historia del club. Tiene un plantel supercompetitivo y hablamos con él de que esto es una transición”.

El presidente de River, sin pelos en la lengua, habló sobre la polémica del Superclásico, del enfrentamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de los problemas futbolísticos y el futuro del club.

Polémicas del Superclásico y diferencias con la AFA

Brindó su visión sobre el partido del fin de semana: “Una mirada negativa hacia Nicolás Ramírez, un muy mal árbitro, alguien que, en mi opinión, fue decididamente a complicar el partido, y después con los factores de la dinámica arbitral que diseña AFA”.

Además, anticipó un pedido enviado a la casa madre del fútbol argentino: “Hemos pedido que Ramírez no nos dirija más, y no solo por este partido, sino por los otros superclásicos”. Aclaró la razón por la que no había hecho el pedido antes del clásico: “En esta fecha no fue solo River; hubo 5 partidos de 11 que tuvieron complejidades. No lo advertimos antes porque no se podría jugar al fútbol si tuviéramos esa rigurosidad en cada situación”.

Por otra parte, se hizo cargo de la parte futbolística del club: “River no pateó al arco y eso no nos representa, pero después están las situaciones que desnaturalizan e inciden en la cabeza de los jugadores”.

Di Carlo afirmó que la confrontación que se ve hoy entre el club y la AFA no comenzó solamente durante su presidencia, sino que se han tratado con prudencia situaciones durante 13 años. Sin embargo, en un punto hay que salir a advertir. Agregó: “La predisposición de River al entendimiento y al diálogo va a estar siempre; no buscamos pelea, sino normalidad”.

También aclaró: “Acá no hay disputa política; a nosotros nos interesa el fútbol de River. Esto es una reacción ante una agresión, no es que vinimos a imponer un tema en la agenda: la realidad se impuso sola”.

El presidente del club de Núñez afirmó que hay un “señalamiento hacia River” y expresó que “cuando los errores son siempre al mismo lado, dejan de ser errores”; a su vez, remarcó que “el problema es sistémico”.

Con respecto a esto último, reveló que “muchos presidentes piensan igual que River”, pero mencionó que “nadie lo dice por miedo”. “Si soy el presidente de otro club, digo: ‘Si esto le hacen a River, nos van a destrozar; mejor me quedo en silencio’”, ejemplificó el dirigente.

Por último, con respecto al cruce con la AFA, afirmó que piensa en los jugadores que “se matan por llegar a Primera y jugar como juegan” y se imagina “lo que deben sentir ellos al saber que hay un señor jugando con un celular para ver cómo se determinan las cosas”. Y sentenció: “Estás ofendiendo a los profesionales”.

Problemas en el fútbol de River

El presidente de River no evitó hablar de la racha negativa que viene teniendo desde hace meses en la gestión futbolística y en los resultados del equipo: “Hoy no es un buen momento; va a requerir tiempo. El club ha vivido muchos momentos incómodos y siempre se ha sobrepuesto. Necesitamos seguir consolidando este equipo para que el fútbol de River se imponga como lo ha hecho a lo largo de la historia”.

A su vez, respaldó la inversión realizada en el último mercado de pases: “Este equipo tiene dos meses. Los 70 millones, ¿están mal o bien gastados? No me quedo con la frustración de la que se habla; es para construir la base de una corrección profunda que hicimos en junio y fortalecer el plantel para los próximos tres años. Esto requiere tiempo”.

Explicó que, al hablar con figuras e ídolos del club para nutrirse, siempre mira hacia atrás en cada decisión tomada para repensar si habría cambiado algo. Dio como ejemplos la renovación de Marcelo Gallardo, la contratación de Eduardo Coudet, los jugadores apartados en el predio de Cantilo y el mercado de pases agresivo. Remarcó que, junto a la mesa de trabajo, fueron las decisiones que “se tenían que tomar en el momento que atravesaba River”.