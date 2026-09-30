Los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera se tiñeron de auriazul este martes durante los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional 2026. Los jugadores llegaron en un colectivo descapotable, con el trofeo en alto, y fueron recibidos por una multitud.

La caravana había comenzado temprano en el Gigante de Arroyito y avanzó por distintos puntos de la ciudad entre cánticos, banderas y fuegos artificiales. Desde el micro, el campeón del mundo Ángel Di María encabezó los festejos junto a sus compañeros y arengó a los hinchas.

Durante el recorrido también se viralizaron distintos videos registrados por los propios jugadores y los simpatizantes. En uno de ellos, Di María se sumó a un cántico dirigido contra Estudiantes de La Plata, rival al que Central había derrotado 3-1 en la final disputada en Santiago del Estero.

Los festejos también incluyeron elementos vinculados a la rivalidad entre ambos clubes. Los jugadores exhibieron, alcanzados por los hinchas desde la calle, cajones fúnebres con inscripciones como “E de LP” y “porteño llorón”.

La celebración se produjo un día después de la consagración de Rosario Central, que dio vuelta el partido ante Estudiantes y se impuso por 3-1 con dos goles de Di María y otro de Julián Fernández. Alexis Castro había puesto en ventaja al equipo platense.