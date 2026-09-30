Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Di María y los jugadores de Central se sumaron a las provocaciones hacia Estudiantes: mostraron "cajones"

Por Redacción

Los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera se tiñeron de auriazul este martes durante los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional 2026. Los jugadores llegaron en un colectivo descapotable, con el trofeo en alto, y fueron recibidos por una multitud.

La caravana había comenzado temprano en el Gigante de Arroyito y avanzó por distintos puntos de la ciudad entre cánticos, banderas y fuegos artificiales. Desde el micro, el campeón del mundo Ángel Di María encabezó los festejos junto a sus compañeros y arengó a los hinchas.

Durante el recorrido también se viralizaron distintos videos registrados por los propios jugadores y los simpatizantes. En uno de ellos, Di María se sumó a un cántico dirigido contra Estudiantes de La Plata, rival al que Central había derrotado 3-1 en la final disputada en Santiago del Estero.

Los festejos también incluyeron elementos vinculados a la rivalidad entre ambos clubes. Los jugadores exhibieron, alcanzados por los hinchas desde la calle, cajones fúnebres con inscripciones como “E de LP” y “porteño llorón”.

La celebración se produjo un día después de la consagración de Rosario Central, que dio vuelta el partido ante Estudiantes y se impuso por 3-1 con dos goles de Di María y otro de Julián Fernández. Alexis Castro había puesto en ventaja al equipo platense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?