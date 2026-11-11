Dibu Martínez: el arquero, mientras se recupera, está a la par

El arquero de la Selección argentina Emiliano “Dibu” Martínez fue convocado a pesar de su lesión y pudo entrenar con normalidad, con el uso de una protección en la mandíbula y el objetivo de poder ser titular en los amistosos de la próxima fecha FIFA.

El arquero aún no volvió a jugar con el Chelsea luego de su fractura maxilar, que ocurrió el 17 de octubre, pero igualmente recibió el permiso para ser convocado al representativo nacional.

En la primera convocatoria desde el retiro del astro Lionel Messi del fútbol internacional, la Selección se medirá con Uruguay pasado mañana desde las 20 en La Bombonera, mientras que el martes 17 jugará ante Costa Rica en el mismo horario, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A pesar de encontrarse lesionado y no haber pasado ni siquiera un mes de la operación, el Dibu Martínez pudo entrenar con normalidad y sostiene el deseo de ser titular en los próximos partidos preparativos.

El arquero fue parte de los primeros jugadores en llegar al país, al encontrarse sin responsabilidades en el Chelsea, y tuvo acción en el entrenamiento de esta mañana, que se llevó a cabo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Allí, al igual que en las últimas prácticas con el conjunto londinense, el destacado guardameta argentino lució una protección que le recubría la mandíbula y pudo hacer trabajos de gimnasio y de campo, por lo que se perfila para ser titular con el seleccionado, aunque eso dependerá de la evaluación médica y las decisiones del cuerpo técnico que comanda el entrenador Lionel Scaloni.

“Mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido” había comentado el arquero algunos días atrás, en una convocatoria que cuenta con otros tres guardametas: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Además, también había detallado que le pusieron una placa con cuatro tornillos y aún no puede comer sólidos, por lo que, aunque no bajó de peso, a veces se siente con menos fuerza en los entrenamientos.

EL CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN

El lunes los jugadores fueron arribando al país en diferentes vuelos y no tuvieron actividad. Ayer se entrenaron por la mañana en el predio de Ezeiza.Hoy la práctica será en horas de la tarde y los últimos 15 minutos la práctica será abierta para la prensa. Mañana volverá a entrenarse a puertas cerradas y luego se realizará la conferencia Lionel Scaloni.¿Anuciará su continuidad?