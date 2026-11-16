El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se expresó ante la poca convocatoria de hinchas en la derrota por 2-1 ante Uruguay en “La Bombonera”: “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”.

El entrenador del conjunto nacional adelantó que hará entre 4 y 5 cambios en el equipo, sin brindar detalles de los nombres, para el encuentro ante Costa Rica, de este martes, en el estadio Mario Alberto Kempes; además, confirmó la vuelta de Emiliano "Dibu" Martínez como titular bajo los tres palos.

Scaloni defendió los próximos años de amistosos que jugarán sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones: “Cada partido con esta selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”. “Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir, no es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”, analizó.

"Los jugadores que no están son difíciles de cambiar. Uno no puede buscar jugadores que reemplacen al Cuti (Romero), que es uno de los mejores del mundo, o a Leandro (Paredes). Lo que se intenta es que vayan dejando el hueco y los cubramos con otros futbolistas. Vamos probando”, señaló el DT sobre la renovación del plantel.

En esa línea, profundizó sobre la base de la Selección: "Hay que llenar los huecos que el equipo fue dejando, con los grandes jugadores que son irremplazables. Podemos traer a cualquiera, pero son de los mejores del mundo. Intentar tapar el hueco con los chicos que creemos capacitados. La base será de 20, como antes. Es la idea y estamos en un momento que toca hacerlo. Tenemos una buena lista de jugadores. Dentro de 10 convocatorias, tener alineada una base de 20 jugadores. Hasta ese momento, seguiremos probando".