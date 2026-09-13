Diez puntos para los pibes en la fecha de juveniles

Gimnasia sumó 10 unidades sobre 18 ante Instituto en el marco de la vigésimoquinta fecha del Torneo de Juveniles de la Liga Profesional. Hubo victorias de la Quinta y la Sexta en Córdoba, mientras que en Abasto se impuso la Séptima y el punto restante lo logró la Octava, que igualó 0 a 0 en condición de local.

En el predio La Agustina, la Cuarta perdió 3-0. El equipo de Ricardo Kuzemka formó con Schroeder; Rocco, Gauto, Pendas, T. Fernández; Paradela, Reinhardt, Panaro; Ferreyra, Kúgler, Klemenco.

La Quinta se impuso 1-0 cómo visitante gracias a un gol en contra. El equipo de Guillermo Hernando salió a la cancha con Ayala; A. Mamut, Piscione, Monti, Pagnutti; Soulas, Córdoba, Carbajo; Rastelli, Giachero, A. Martínez. Esta categoría es la que mejores resultados ha cosechado a lo largo de esta temporada 2026.

En Sexta fue victoria tripera por 1 a 0. Paolo Zamora convirtió el gol del equipo de Rodrigo Roselli, que salió al campo de juego con Ochoa; B. Ramírez, Cenizo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Ortíz; Nagavonsky, Borches, Cárdenes; Zamora.

La Séptima se impuso 2-0 con tantos de Gianluca Casco y Santiago Arguindegui. Los titulares de Andrés Ramos fueron Marchán; Sciallo, Billo, Velázquez, Villarreal; Prado, Sartori, Arguindegui; Talesa, Broglia y Casco. Es la otra categoría que está por encima de la media en los resultados albiazules.

En Octava hubo empate 0 a 0. El conjunto dirigido por Mariano Maida comenzó el partido con Creide; Aubert, Colman, Lezica, Machado; Pizzabioca, T. Rodríguez, Castro; Marchetti, Balbuena y Báez.

Por último, la Novena cayó 2-1. Isaías López señaló el tanto albiazul. El equipo conducido por Nicolás Terminiello comenzó el juego con Fulco; Ruggeri, Gómez, Franquini, Caballero; Aranda, Gago, Angulo; Dias, Cúyer, N. Álvarez.

En la próxima jornada (la vigésimosexta del fútbol juvenil de la Liga), Gimnasia enfrentará a otro club cordobés, Talleres. Las categorías mayores jugarán como locales en Estancia Chica mientras las menores serán las que deberán viajar a la Docta, todo programado para el sábado 19 de septiembre.