Discreta actuación de los chicos albirrojos

Las divisiones juveniles de Estudiantes volvieron a tener acción este fin de semana en el marco de una nueva jornada del torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Y en ese sentido, las diferentes categorías enfrentaron en dicha oportunidad a Belgrano de Córdoba. En la sumatoria global de puntos, los pibes de Estudiantes lograron siete puntos de 18 posibles.

Las divisiones mayores hicieron las veces de local en City Bell.

La Cuarta, por ejemplo, empató 2-2 con el Pirata. Los goles del equipo albirrojo, dirigido por Leandro Testa, fueron convertidos por Sanabria y Silveti. Los once que salieron a la cancha fueron: Chetelein; Crivaro, Belmonte, Álvarez y Ortiz; González, Maliani, Quatrocchi, Villar; Sanabria y Silveti.

La Quinta, por su parte, perdió 2-1. El gol del Pincha fue de Piacenza. El equipo alistó a Rosales; Lombardi, Colotto, Acosta y Olivera; Murillo, Paladino, Artal y Salinas; Páez y Piacenza.

Mientras que la Sexta División cayó por 3-1. El único gol fue obra de Daneri. Los once elegidos fueron Álvarez; Serra Borda, Laplace, Díaz y Silva; Cantero, Alcaraz, Villar e Ipoutcha; Auzmendi y Daneri.

EN CÓRDOBA

Por el lado de las categorías menores, las mismas fueron visitantes en el predio de Villa Esquiú.

La Séptima División, obtuvo un triunfo valioso por 3-1, gracias a las conquistas de Monterde (2) y González). El equipo alistó con Oyola; García, Romano, Morinigo y Fernández; Villán, González, Dasso y Terrera; Monterde y Vignolle.

La Octava División, en tanto, también sumó de a tres en la provincia de Córdoba, gracias al 1-0 sobre Belgrano con el tanto de Vázquez.

El equipo albirrojo salió a la cancha con estos apellidos: Andújar; Vera, Corsoni, Helbert y Grosso; González, Ruis, Latrubesse yBianchi; Montiel y Vázquez.

Por último, la Novena División no pudo contra el Pirata y perdió por 1-0. La formación titular fue la siguiente: Lemma; Vasco, Villar, Coronel y Acosta; Ocraenecz, Ramos, Ferreyra y Desimone; Birrio y Badilla.