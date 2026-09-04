FOTOS | Majo y Vicky Granatto declaradas Ciudadanas Ilustres de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, distinguió como ciudadanas ilustres y les entregó la llave de la ciudad a las deportistas locales María José y Victoria Granatto luego del triunfo de Las Leonas en el mundial de hockey sobre césped.

“Para la ciudad es muy importante porque, además de ser una ciudad del conocimiento, de la educación, de la ciencia, con cuatro universidades, es una ciudad que apuesta también al deporte, y ha sido una cuna enorme de deportistas. Nos dieron esa alegría. ¡Hicieron a la ciudad tapa de todos los diarios del mundo!”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

Ante un Salón Dorado colmado, agregó: “Situaciones como esta redoblan el compromiso del Estado argentino en hacer más cosas para la promoción del deporte”.

Por su parte, Victoria Granatto expresó: “Es muy importante para la ciudad tener campeones del mundo, en el deporte que sea. Estamos agradecidas a las autoridades. Es un gran orgullo ser platenses y esta distinción profundiza ese sentimiento”.

Asimismo, María José Granatto destacó: “Poder traer la copa del mundo a nuestra ciudad y festejarla con nuestra gente es impresionante. Recibimos un cariño enorme de la ciudad. Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos pensado un reconocimiento así. Que esto sea el puntapié para que el deporte en nuestra ciudad siga creciendo con gente comprometida a hacerlo, y que haya más Majos y Vickys que puedan lograrlo. A nosotras el deporte nos abrió puertas y, si está en la agenda, habrá muchos más nenes y nenas que puedan hacerlo”.

Cabe recordar que Las Leonas se consagraron campeonas del mundo el último sábado tras vencer a Países Bajos. El triunfo significó la tercera estrella mundial para el equipo y tuvo una presencia especialmente significativa para La Plata a partir de la participación de las Granatto.

Semanas antes del inicio de la competencia, Alak había recibido a las hermanas en el Palacio Municipal junto a la jugadora Agostina Alonso y al director técnico, Fernando Ferrara. Además, en la antesala de la competencia, el seleccionado había desarrollado parte de su preparación en la ciudad, con entrenamientos y partidos amistosos.

UNA TRAYECTORIA DEPORTIVA DESTACADA

María José Granatto nació en La Plata el 21 de abril de 1995 y juega desde los 5 años en Santa Bárbara Hockey Club. Delantera y actual capitana de Las Leonas, acumula más de 130 partidos internacionales y fue elegida Mejor Jugadora Joven del Mundo por la Federación Internacional de Hockey en 2016 y 2017.

Con la Selección Argentina obtuvo, entre otros logros, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de bronce en París 2024, además de consagrarse campeona de la Hockey Pro League, la Copa Panamericana y los Juegos Panamericanos. En 2022 fue subcampeona mundial y reconocida como la mejor jugadora del torneo.

Por su parte, Victoria Granatto nació en La Plata el 9 de abril de 1991 y juega desde los 11 años en Santa Bárbara Hockey Club. Delantera de Las Leonas, cuenta con más de 20 partidos internacionales y desarrolló parte de su carrera en clubes de Rusia, Bélgica e Italia antes de regresar a su institución de origen.

Con la selección argentina, disputó la Hockey Pro League y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de bronce en París 2024.