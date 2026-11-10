DIVE y Gonnet, los finalistas del torneo Clausura de la C

La definición del Clausura de la C aún no está programada. De acuerdo a lo que informó la Liga, resta la resolución de un partido suspendido para luego resolver cuándo se jugará dicha final.

DIVE, en su primera temporada en las competencias amateurs, accedió a la final después de golear por 3-0 a San Juan Bautista, en un partido con cierre caliente y que tuvo varios expulsados. Los goles del equipo de Villa Elisa los marcaron Ledesma (2) y Benítez.

Y el otro finalista es Polideportivo Gonnet, que dejó en el camino en la instancia anterior al sorprendente Banco Provincia, al que superó por 2-1 en un partido vibrante y emotivo. Los dos goles del equipo “Amarillo” fueron convertidos por Funaro. Mientras que para el cuadro de City Bell, descontó Merbilhaa.